Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп объяснил, почему не состоялся саммит с Путиным в Будапеште

Трамп связал отмену саммита в Будапеште с продолжением конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп назвал продолжение боевых действий на Украине причиной отмены саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. С соответствующим заявлением он выступил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Суть спора в том, что они просто не хотят останавливаться. И я думаю, что они остановятся, я думаю, что это дорого обходится России», — заявил президент США (цитата по Reuters).

На вопрос о том, есть ли вероятность встречи с Путиным в какой-то перспективе, Трамп ответил: «Шанс есть всегда».

Трамп объяснил, почему не состоялся саммит с Путиным в Будапеште
Video

Он добавил, что хотел бы провести такой саммит в Будапеште. «Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина и очень хорошо его знает», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что они с премьер-министром Венгрии сошлись во мнении о том, что конфликт скоро закончится, а для победы Украины необходимо «чудо».

Материал дополняется

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан Владимир Путин Будапешт Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
