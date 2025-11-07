Трамп объяснил, почему не состоялся саммит с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп назвал продолжение боевых действий на Украине причиной отмены саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. С соответствующим заявлением он выступил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Суть спора в том, что они просто не хотят останавливаться. И я думаю, что они остановятся, я думаю, что это дорого обходится России», — заявил президент США (цитата по Reuters).

На вопрос о том, есть ли вероятность встречи с Путиным в какой-то перспективе, Трамп ответил: «Шанс есть всегда».

Он добавил, что хотел бы провести такой саммит в Будапеште. «Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина и очень хорошо его знает», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что они с премьер-министром Венгрии сошлись во мнении о том, что конфликт скоро закончится, а для победы Украины необходимо «чудо».

Материал дополняется