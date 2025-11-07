 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

️Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома между Турцией и Сочи

Паром Seаbridge, вышедший из турецкого Трабзона 5 ноября, спустя сутки ожидания получил разрешение на вход в порт Сочи. Власти Кубани считают, что запуск паромного сообщения является преждевременным — вопрос безопасности не решен
Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона, 7 ноября 2025 года
Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона, 7 ноября 2025 года (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Власти Кубани считают, что запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном является преждевременны, сообщил представитель администрации региона.

«Вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Паром вышел из турецкого порта в первый за 14 лет рейс до Сочи в 21:10 мск 5 ноября, на судне — 18 россиян и два гражданина Турции.

Пассажир парома, который не пустили в Сочи, рассказал о ночи в море
Общество
Офис продажи билетов на паром Sea Bridge сообщением Трабзон-Сочи-Трабзон на морском вокзале, Сочи

По данным АТОР, паром не смог высадить пассажиров в сочинском порту, так как у него не было разрешения на заход в российские воды. Днем 7 ноября паром получил разрешение зайти в порт, он ждал этого почти сутки, сообщил РБК генеральный директор обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, «часов в 15 пассажиры смогут высадиться».

Паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. До этого оно существовало с 1993 года. Изначально его перезапуск планировался на 2024 год, но сроки переносились. Летом ООО «СВС Шиппинг» совместно с турецкими партнерами получило разрешение Росморречфлота на регистрацию линии Seabridge.

В октябре тестовый рейс парома Seabridge власти Кубани признали небезопасным. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что «на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция», однако выход парома был осуществлен без согласования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Кубань Краснодарский край Сочи Турция паром
Материалы по теме
Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи
Общество
Оператор рассказал, когда паром из Трабзона высадит пассажиров в Сочи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31
Почему руководители теряют авторитет в глазах подчиненных Образование, 16:26
Ермак сообщил, что на Украине задержали мошенника Ермака Политика, 16:25