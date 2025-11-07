️Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома между Турцией и Сочи

Паром Seаbridge, вышедший из турецкого Трабзона 5 ноября, спустя сутки ожидания получил разрешение на вход в порт Сочи. Власти Кубани считают, что запуск паромного сообщения является преждевременным — вопрос безопасности не решен

Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона, 7 ноября 2025 года (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Власти Кубани считают, что запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном является преждевременны, сообщил представитель администрации региона.

«Вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Паром вышел из турецкого порта в первый за 14 лет рейс до Сочи в 21:10 мск 5 ноября, на судне — 18 россиян и два гражданина Турции.

По данным АТОР, паром не смог высадить пассажиров в сочинском порту, так как у него не было разрешения на заход в российские воды. Днем 7 ноября паром получил разрешение зайти в порт, он ждал этого почти сутки, сообщил РБК генеральный директор обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, «часов в 15 пассажиры смогут высадиться».

Паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. До этого оно существовало с 1993 года. Изначально его перезапуск планировался на 2024 год, но сроки переносились. Летом ООО «СВС Шиппинг» совместно с турецкими партнерами получило разрешение Росморречфлота на регистрацию линии Seabridge.

В октябре тестовый рейс парома Seabridge власти Кубани признали небезопасным. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что «на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция», однако выход парома был осуществлен без согласования.