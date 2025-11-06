 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Сочи впервые за 14 лет прибудет паром из Турции

Первый за 14 лет паром из Турции вошел в территориальные воды России на пути к Сочи, заявили в порту Трабзон. Порталы отслеживания судов сообщают, что сигналов от Seabridge не было более десяти часов. Он должен прибыть в 12:00 мск

В Сочи впервые за 14 лет прибудет паром из Турции
Video

Паром Seabridge в 21:10 мск 5 ноября вышел из турецкого порта Трабзон в первый за 14 лет рейс до Сочи. Как ожидалось, время в пути составляет около 12 часов.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр около 9:00 мск заявил «РИА Новости», что паром движется «без каких-либо проблем» и уже должен был войти в территориальные воды России. В соцсетях появляются кадры прибытия парома.

Согласно данным порталов отслеживания судов Marinetraffic и Vesselfinder, Seabridge ходит под флагом Камеруна. В последний раз сигнал от него был получен более десяти часов назад, говорится на сайте Marinetraffic. По мнению Чакыра, это может быть связано с техническими проблемами портала.

На сайте Vesselfinder указано, что в последний раз сигнал через автоматическую идентификационную систему (AIS) от Seabridge был получен 14 часов назад. Согласно данным портала, расчетное время прибытия судна в Сочи — 12:00 мск.

РБК направил запрос в компанию Seabridge.

В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО
Политика

Возобновить паромное сообщение между Турцией и Россией изначально планировалось в 2024 году, однако затем рейсы неоднократно откладывались по разным причинам. В последний раз это произошло в конце октября: из-за надвигающегося шторма запланированный на 29 октября рейс перенесли на 5 ноября.

В середине октября Seabridge вышел в тестовый рейс, который власти признали небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выход парома был несогласованным, хотя позиция региона к запуску неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.

Паром Seabridge рассчитан на перевозку 450 пассажиров и более 200 автомобилей. На борту предусмотрено 112 кают и 93 места в экономклассе. Стоимость билетов на рейс составит от 6,5 тыс. руб. за кресло в экономклассе. Размещение в каюте будет стоить от 9,5 тыс. руб., а перевозка автомобиля — от 30 тыс. руб., однако эта услуга в ближайшее время предоставляться не будет.

Всего в неделю будет четыре рейса — по два в каждую сторону, рассказывал гендиректор компании ООО «СВС Шиппинг», которая является организатором и обслуживает этот паромный маршрут, Сергей Туркменян. «Из Турции рейсы будут ходить по воскресеньям и средам, из Сочи — по четвергам и субботам», — говорил он ТАСС.

Первый рейс будет только пассажирским: как писало «РИА Новости», на борту парома — 20 пассажиров. Затем планируются и грузовые перевозки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Ольга Ваганова
паромное сообщение Турция Сочи
Материалы по теме
«Росморпорт» заново выберет верфь под выпуск паромов для Калининграда
Бизнес
Лавров обсудил с главой МИД Северной Кореи паромное сообщение
Политика
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Петербурге переход на станцию метро затопило из-за прорыва трубы Общество, 13:33
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08