В Сочи впервые за 14 лет прибудет паром из Турции

Первый за 14 лет паром из Турции вошел в территориальные воды России на пути к Сочи, заявили в порту Трабзон. Порталы отслеживания судов сообщают, что сигналов от Seabridge не было более десяти часов. Он должен прибыть в 12:00 мск

Video

Паром Seabridge в 21:10 мск 5 ноября вышел из турецкого порта Трабзон в первый за 14 лет рейс до Сочи. Как ожидалось, время в пути составляет около 12 часов.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр около 9:00 мск заявил «РИА Новости», что паром движется «без каких-либо проблем» и уже должен был войти в территориальные воды России. В соцсетях появляются кадры прибытия парома.

Согласно данным порталов отслеживания судов Marinetraffic и Vesselfinder, Seabridge ходит под флагом Камеруна. В последний раз сигнал от него был получен более десяти часов назад, говорится на сайте Marinetraffic. По мнению Чакыра, это может быть связано с техническими проблемами портала.

На сайте Vesselfinder указано, что в последний раз сигнал через автоматическую идентификационную систему (AIS) от Seabridge был получен 14 часов назад. Согласно данным портала, расчетное время прибытия судна в Сочи — 12:00 мск.

РБК направил запрос в компанию Seabridge.

Возобновить паромное сообщение между Турцией и Россией изначально планировалось в 2024 году, однако затем рейсы неоднократно откладывались по разным причинам. В последний раз это произошло в конце октября: из-за надвигающегося шторма запланированный на 29 октября рейс перенесли на 5 ноября.

В середине октября Seabridge вышел в тестовый рейс, который власти признали небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выход парома был несогласованным, хотя позиция региона к запуску неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.

Паром Seabridge рассчитан на перевозку 450 пассажиров и более 200 автомобилей. На борту предусмотрено 112 кают и 93 места в экономклассе. Стоимость билетов на рейс составит от 6,5 тыс. руб. за кресло в экономклассе. Размещение в каюте будет стоить от 9,5 тыс. руб., а перевозка автомобиля — от 30 тыс. руб., однако эта услуга в ближайшее время предоставляться не будет.

Всего в неделю будет четыре рейса — по два в каждую сторону, рассказывал гендиректор компании ООО «СВС Шиппинг», которая является организатором и обслуживает этот паромный маршрут, Сергей Туркменян. «Из Турции рейсы будут ходить по воскресеньям и средам, из Сочи — по четвергам и субботам», — говорил он ТАСС.

Первый рейс будет только пассажирским: как писало «РИА Новости», на борту парома — 20 пассажиров. Затем планируются и грузовые перевозки.