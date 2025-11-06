В Сочи впервые за 14 лет прибудет паром из Турции
Паром Seabridge в 21:10 мск 5 ноября вышел из турецкого порта Трабзон в первый за 14 лет рейс до Сочи. Как ожидалось, время в пути составляет около 12 часов.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр около 9:00 мск заявил «РИА Новости», что паром движется «без каких-либо проблем» и уже должен был войти в территориальные воды России. В соцсетях появляются кадры прибытия парома.
Согласно данным порталов отслеживания судов Marinetraffic и Vesselfinder, Seabridge ходит под флагом Камеруна. В последний раз сигнал от него был получен более десяти часов назад, говорится на сайте Marinetraffic. По мнению Чакыра, это может быть связано с техническими проблемами портала.
На сайте Vesselfinder указано, что в последний раз сигнал через автоматическую идентификационную систему (AIS) от Seabridge был получен 14 часов назад. Согласно данным портала, расчетное время прибытия судна в Сочи — 12:00 мск.
РБК направил запрос в компанию Seabridge.
Возобновить паромное сообщение между Турцией и Россией изначально планировалось в 2024 году, однако затем рейсы неоднократно откладывались по разным причинам. В последний раз это произошло в конце октября: из-за надвигающегося шторма запланированный на 29 октября рейс перенесли на 5 ноября.
В середине октября Seabridge вышел в тестовый рейс, который власти признали небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выход парома был несогласованным, хотя позиция региона к запуску неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.
Паром Seabridge рассчитан на перевозку 450 пассажиров и более 200 автомобилей. На борту предусмотрено 112 кают и 93 места в экономклассе. Стоимость билетов на рейс составит от 6,5 тыс. руб. за кресло в экономклассе. Размещение в каюте будет стоить от 9,5 тыс. руб., а перевозка автомобиля — от 30 тыс. руб., однако эта услуга в ближайшее время предоставляться не будет.
Всего в неделю будет четыре рейса — по два в каждую сторону, рассказывал гендиректор компании ООО «СВС Шиппинг», которая является организатором и обслуживает этот паромный маршрут, Сергей Туркменян. «Из Турции рейсы будут ходить по воскресеньям и средам, из Сочи — по четвергам и субботам», — говорил он ТАСС.
Первый рейс будет только пассажирским: как писало «РИА Новости», на борту парома — 20 пассажиров. Затем планируются и грузовые перевозки.
