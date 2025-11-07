АТОР: паром Seabridge из Турции в России не пустили в порт Сочи

Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи

Следовавший из турецкого Трабзона в Сочи паром Seabridge, который должен был восстановить морское сообщение между Турцией и Россией, не смог высадить пассажиров в сочинском порту. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию России, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — говорится в сообщении Ассоциации. В пресс-службе добавили, что на судне находятся 18 российских граждан и два гражданина Турции.

Пассажиры парома рассказали «РИА Новости», что их судно около 12 часов ожидает разрешения зайти в порт. По информации генерального директора обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг», директора по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников Сергея Туркменяна, паром ожидает разрешения на заход в порт, передает агентство.

Он также подчеркнул, что паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в Минтрансе и имеет статус круглогодичной регулярной линии, действующий до конца 2027 года.

Паром вышел из турецкого порта в первый за 14 лет рейс до Сочи в 21:10 мск 5 ноября.

Первоначально возобновление рейсов планировалось на 2024 год, но с тех пор их неоднократно откладывали. В конце октября запланированный рейс перенесли на 5 ноября из-за надвигающегося шторма.

Ранее, в середине октября, тестовый рейс Seabridge власти Краснодарского края признали небезопасным. Губернатор Вениамин Кондратьев тогда подчеркнул, что выход парома был несогласованным, напомнив, что позиция региона по вопросам запуска морского сообщения с Турцией неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.