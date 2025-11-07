 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи

АТОР: паром Seabridge из Турции в России не пустили в порт Сочи

Следовавший из турецкого Трабзона в Сочи паром Seabridge, который должен был восстановить морское сообщение между Турцией и Россией, не смог высадить пассажиров в сочинском порту. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию России, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — говорится в сообщении Ассоциации. В пресс-службе добавили, что на судне находятся 18 российских граждан и два гражданина Турции.

Пассажиры парома рассказали «РИА Новости», что их судно около 12 часов ожидает разрешения зайти в порт. По информации генерального директора обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг», директора по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников Сергея Туркменяна, паром ожидает разрешения на заход в порт, передает агентство.

Он также подчеркнул, что паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в Минтрансе и имеет статус круглогодичной регулярной линии, действующий до конца 2027 года.

В Сочи впервые за 14 лет прибудет паром из Турции
Общество

Паром вышел из турецкого порта в первый за 14 лет рейс до Сочи в 21:10 мск 5 ноября.

Первоначально возобновление рейсов планировалось на 2024 год, но с тех пор их неоднократно откладывали. В конце октября запланированный рейс перенесли на 5 ноября из-за надвигающегося шторма.

Ранее, в середине октября, тестовый рейс Seabridge власти Краснодарского края признали небезопасным. Губернатор Вениамин Кондратьев тогда подчеркнул, что выход парома был несогласованным, напомнив, что позиция региона по вопросам запуска морского сообщения с Турцией неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Егор Алимов
Турция Сочи паром пассажиры
Материалы по теме
В Сочи впервые за 14 лет прибудет паром из Турции
Общество
Паром с пассажирами столкнулся с сухогрузом на Босфоре
Общество
Ходивший из Петербурга в Стокгольм паром Princess Maria пустили на лом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Минск отклонил просьбу Вильнюса о пропуске литовских фур через границу Политика, 01:42
Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 01:16
Релиз GTA VI перенесли на фоне увольнений из-за утечки данных Общество, 01:07
Акционеры Tesla одобрили рекордный бонус для Илона Маска на $1 трлн Инвестиции, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
На Украине перенесли дату Дня десантника по новоюлианскому календарю Политика, 00:41
Считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец» нашелся в Канаде Общество, 00:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи Общество, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курчатове Политика, 00:09
Какие рекорды Овечкин уже побил в НХЛ Спорт, 00:01
Глава Merlion заявил о «конце бесконечного роста» продавцов электроники Технологии и медиа, 00:01
Глава Merlion — РБК: «Люди стали более брендонезависимыми»Подписка на РБК, 00:01
В Чехии сняли флаг Украины со здания палаты депутатов Политика, 06 ноя, 23:49