Пассажирам парома из Турции не сказали, когда их пустят в Сочи

Пассажир парома, который не пустили в Сочи, рассказал о ночи в море

Офис продажи билетов на паром Sea Bridge сообщением Трабзон-Сочи-Трабзон на морском вокзале, Сочи (Фото: Милена Бозрикова / ТАСС)

Следовавший из Турции паром Seabridge простоял в 10 км от Сочи всю ночь, пассажиры не знают, когда их могут пустить в порт. Об этом РБК рассказала пассажирка судна.

«Нет информации, когда нас могут пустить в порт. Мы стоим на воде, примерно в 10 км от Сочи. Пришли вчера в 9 утра и встали, нас не пускают. Все конечно устали, хотят домой, двое суток на пароме», — рассказала РБК пассажирка Татьяна.

Паром Seabridge, следовавший из турецкого Трабзона в Сочи, 6 ноября не пустили в порт Сочи из-за отсутствия у судна разрешения на вход на территорию России, объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным объединения, на борту находятся 18 российских граждан и два гражданина Турции.

Паром вышел из порта Трабзон в 21:10 мск 5 ноября. Это был первый за 14 лет рейс до Сочи. Изначально возобновить сообщение планировалось в 2024 году, но отправления неоднократно откладывали. В конце октября запланированный рейс перенесли на 5 ноября из-за надвигающегося шторма.

При этом в середине октября власти Краснодарского края признали небезопасным тестовый рейс Seabridge. Губернатор Вениамин Кондратьев тогда назвал выход парома несогласованным.