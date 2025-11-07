Первый за 14 лет паром из Турции получил разрешение зайти в порт Сочи

Оператор рассказал, когда паром из Трабзона высадит пассажиров в Сочи

Паром встанет на месте якорной стоянки внутри порта в 13:00, пассажиры смогут с него высадится спустя два часа — в 15:00, рассказал оператор рейса

Фото: Милена Бозрикова / ТАСС

Непропущенный ранее в Сочи паром Seabridge, который следовал из турецкого Трабзона и должен был восстановить морское сообщение между Турцией и Россией, скоро встанет на внутренний рейд и высадит пассажиров, сообщил РБК генеральный директор обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

«Паром в 13.00 встанет на внутренний рейд. Часов в 15.00 пассажиры смогут высадиться», — сказал он.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — говорилось в сообщении ассоциации. В пресс-службе добавили, что на судне находятся 18 российских граждан и два гражданина Турции.

В 21:10 мск 5 ноября паром отправился из турецкого порта в Сочи. Это первый рейс за последние 14 лет.

Video

Изначально запуск паромного сообщения между двумя городами планировался на 2024 год. Однако сроки неоднократно переносились. В конце октября рейс, который должен был состояться, был отложен из-за приближающегося шторма и перенесен на 5 ноября.

В середине октября власти Краснодарского края провели оценку тестового рейса Seabridge и признали его небезопасным. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что выход парома был осуществлен без согласования, подчеркнув, что позиция региона относительно запуска морского сообщения с Турцией неоднократно обсуждалась на предварительных встречах.