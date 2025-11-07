Норвегия пригрозила России «мелкой рыбой» из-за заморозки переговоров

В Норвегии предупредили, что Россия получит мелкую рыбу при несогласовании квот

Норвежский министр рыболовства заявила, что переговоры с Россией по тресковым квотам «требуют больших усилий», назвав ситуацию сложной. Российская сторона считает, что Норвегия нарушила рыболовные соглашения, примкнув к санкциям

Фото: Александр Петров / ТАСС

Дата российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море все еще не определена, несмотря на две внеочередные встречи сторон. Об этом изданию High North News заявила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс.

«Мы живем в непростое время. <...> Мы работаем над проведением заседания комиссии, чтобы продолжить работу в прежнем режиме», — сказала она.

Сивертсен Нэсс назвала ситуацию «сложной», но подчеркнула, что «контакт есть» и Норвегия со своей стороны хочет достичь соответствующего соглашения.

«Существуют опасения, что, если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить увеличить объемы вылова в российской экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где она крупнее», — сказала министр.

В начале октября издание Fiskeribladet со ссылкой на источники сообщило, что российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески оказались на грани срыва — обычно обсуждение проводит ежегодно в конце октября российско-норвежская комиссия по рыболовству, но встреча не назначена. Вскоре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что переговоры с Норвегией по этому вопросу стоят на паузе — из-за невыполнения Осло соглашений и введения норвежской стороной антироссийских мер. По его словам, Россия готовит ответные меры, которые будут озвучены позднее. Рекомендации по квотам для Баренцева моря обычно принимаются Международным советом по исследованию моря (ИКЕС). Однако в марте 2022 года ИКЕС приостановил членство России.

Норвегия в июле ввела санкции против двух российских рыбопромысловых, компаний: «Норебо» и «Мурман Сифуд» больше не смогут рыбачить в норвежских водах. Россия вручила Норвегии ноту протеста временному поверенному Рагнхильду Йохансену из-за санкций. Они противоречат соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года, подчеркнули в МИДе. Росрыболовство назвало эти действия грубым нарушением действующих соглашений.