Bloomberg узнал, что Орбан предложит Трампу вместо санкций против России

Орбан предложит Трампу заключить контракты на закупку СПГ и ядерного топлива, а также договориться об оборонных сделках, пишет Bloomberg. Таким образом премьер рассчитывает добиться для Венгрии исключений из санкций против России

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Yoan Valat / Reuters)

В попытке добиться исключения из санкций против России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложит американскому президенту Дональду Трампу заключить контракты на закупку в США сжиженного природного газа и ядерного топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в Вашингтоне, куда Орбан прибудет сегодня, 7 ноября, будет обсуждаться контракт на $100 млн с американской Westinghouse Electric Co. Соглашение обеспечит поставки ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которая сейчас снабжается за счет энергоносителей из России, рассказал источник. Венгерская сторона предложит также заключить контракт о закупке американского СПГ в течение следующих пяти лет на $600 млн.

Еще одним предложением Орбана станет меморандум о закупке Венгрией до десяти малых модульных реакторов, сумма сделки оценивается в $20 млрд, пишет Bloomberg. Источники агентства отмечают, что, хотя переговоры носят предварительный характер, закупки реакторов у США могут поставить под угрозу расширение венгерской атомной электростанции «Пакш» при участии России.

«Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период, она производит почти половину всей электроэнергии в стране. В 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о совместном строительстве двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Работы по сооружению первого энергоблока планируется начать в феврале 2026 года. Общая их стоимость составит €12,5 млрд.

По словам источников Bloomberg из числа венгерских чиновников, предложение также будет включать оборонные контракты и «некоторое финансовое соглашение». Представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства заявил, что у Трампа хорошие отношения с Орбаном и они планируют обсудить вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Встреча Трампа и Орбана в Вашингтоне станет первой после возвращения республиканца в президентское кресло. Накануне визита венгерский премьер заявил, что рассчитывает на дружественный тон встречи, но признал: «Любые дипломатические переговоры сложны». По его словам, отсутствие соглашения об освобождении от санкций будет означать «тяжелые времена» для венгерской экономики.

О планах добиться для Венгрии исключений из американских санкций Орбан заявил после того, как США внесли в черный список «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние компании. О решении американский Минфин объявил 22 октября и дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями. Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.