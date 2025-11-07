 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Bloomberg узнал, что Орбан предложит Трампу вместо санкций против России

Сюжет
Война санкций
Орбан предложит Трампу заключить контракты на закупку СПГ и ядерного топлива, а также договориться об оборонных сделках, пишет Bloomberg. Таким образом премьер рассчитывает добиться для Венгрии исключений из санкций против России
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Yoan Valat / Reuters)

В попытке добиться исключения из санкций против России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложит американскому президенту Дональду Трампу заключить контракты на закупку в США сжиженного природного газа и ядерного топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в Вашингтоне, куда Орбан прибудет сегодня, 7 ноября, будет обсуждаться контракт на $100 млн с американской Westinghouse Electric Co. Соглашение обеспечит поставки ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которая сейчас снабжается за счет энергоносителей из России, рассказал источник. Венгерская сторона предложит также заключить контракт о закупке американского СПГ в течение следующих пяти лет на $600 млн.

Еще одним предложением Орбана станет меморандум о закупке Венгрией до десяти малых модульных реакторов, сумма сделки оценивается в $20 млрд, пишет Bloomberg. Источники агентства отмечают, что, хотя переговоры носят предварительный характер, закупки реакторов у США могут поставить под угрозу расширение венгерской атомной электростанции «Пакш» при участии России.

«Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период, она производит почти половину всей электроэнергии в стране. В 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о совместном строительстве двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Работы по сооружению первого энергоблока планируется начать в феврале 2026 года. Общая их стоимость составит €12,5 млрд.

По словам источников Bloomberg из числа венгерских чиновников, предложение также будет включать оборонные контракты и «некоторое финансовое соглашение». Представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства заявил, что у Трампа хорошие отношения с Орбаном и они планируют обсудить вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Сможет ли Орбан добиться разрешения Трампа закупать российскую нефть
Политика
Виктор Орбан и Дональд Трамп

Встреча Трампа и Орбана в Вашингтоне станет первой после возвращения республиканца в президентское кресло. Накануне визита венгерский премьер заявил, что рассчитывает на дружественный тон встречи, но признал: «Любые дипломатические переговоры сложны». По его словам, отсутствие соглашения об освобождении от санкций будет означать «тяжелые времена» для венгерской экономики.

О планах добиться для Венгрии исключений из американских санкций Орбан заявил после того, как США внесли в черный список «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние компании. О решении американский Минфин объявил 22 октября и дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями. Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Милена Костерева Милена Костерева
Виктор Орбан Дональд Трамп Россия Венгрия США
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
