Сможет ли Орбан добиться разрешения Трампа закупать российскую нефть

Дональд Трамп 7 ноября примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С какой просьбой тот обратится к президенту США и как их переговоры могут повлиять на вступление Украины в ЕС — в статье РБК

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

С каким предложением Орбан едет в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп 7 ноября встретится в Вашингтоне с премьер-министром Венгрии и своим давним союзником Виктором Орбаном. Это их первая двусторонняя встреча после возвращения республиканца в президентское кресло.

Как отмечает Euronews, в отличие от предыдущих визитов Орбана в Вашингтон, которые носили преимущественно дипломатический характер, нынешний имеет важное экономическое значение. В конце октября глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гульяш сообщил, что, как ожидается, на встрече «будут приняты решения по энергетическим, военно-промышленным, экономическим и финансовым соглашениям».

При этом 22 октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, обусловив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп и министр финансов США Скотт Бессент не раз заявляли, что доходы от экспорта нефти и газа финансируют российскую «военную машину», а прекращение зарубежных поставок энергоносителей позволит ускорить урегулирование конфликта на Украине. 26 октября представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью Fox News, что США рассчитывают на то, что их союзники — Венгрия, Турция и Словакия — подготовят планы по отказу от российских энергоносителей. «В отличие от многих своих соседей, Венгрия не подготовила соответствующих планов и не предприняла никаких активных действий», — подчеркнул он.

За неделю до визита в США Орбан заявил, что будет добиваться от американского президента предоставления Венгрии исключения из новых санкционных ограничений. Будапешт последовательно блокирует ужесточение энергетических санкций ЕС против России (в 2022 году Венгрия прибегла к праву вето, чтобы добиться продолжения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба»). Если доля российской нефти в импорте всего Евросоюза сократилась с 26% в 2021 году до 3% в 2024 году, то Венгрия, напротив, нарастила ее закупки — с 61% до 86%.

В Будапеште настаивают, что у республики, не имеющей выхода к морю, нет альтернативы дешевой российской нефти, а попытка сменить поставщика спровоцирует в стране экономический кризис. «Мы должны заставить американцев понять эту странную ситуацию… если мы хотим добиться исключений из американских санкций», — заявил венгерский премьер 31 октября. Ранее, отвечая на вопрос журналиста о том, не зашел ли Трамп слишком далеко и не совершил ли ошибку, введя санкции против российских нефтяных компаний, Орбан ответил: «С венгерской точки зрения — да».

Орбан также сообщил, что берет с собой Вашингтон большую делегацию, чтобы финализировать пакет соглашений о расширении экономического сотрудничества с США, предлагающий новые американские инвестиции. Впрочем, он предостерег: судьба сделки будет напрямую зависеть от сохранения бесперебойного доступа Венгрии к российским энергоносителям. По информации Би-Би-Си, венгерский лидер рассчитывает убедить Трампа ослабить давление на Венгрию по крайней мере до выборов, которые пройдут в апреле следующего года.

Накануне переговоров Гульяш заявил о том, что новые санкции США против нефтяного сектора России не окажут прямого влияния на энергоснабжение Венгрии. «Президент Трамп признал, что Венгрия находится в особой ситуации: у нас нет морского порта и недостаточно собственного сырья, чтобы обеспечить энергоснабжение страны, не прибегая к импорту», — добавил он. По словам Гульяша, Венгрия не покупает нефть или газ «по идеологическим соображениям», однако пока конкурентоспособное предложение от других стран не поступало.

22 октября одновременно с новыми санкциями Дональд Трамп объявил об отмене встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Мне показалось это неправильным, мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата», — пояснил американский президент. Тем не менее Виктор Орбан продолжает настаивать, что саммит двух лидеров все равно состоится — это лишь вопрос времени.

В чем еще Трамп и Орбан расходятся во взглядах

Орбан считается одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Венгерский премьер в ходе предвыборной гонки 2024 года активно поддерживал республиканца, отмечая, что его победа может принести мир на Украине. Орбан объединяет вокруг себя и других европейских политиков, которые симпатизируют движению MAGA и среди которых новый премьер Чехии Андрей Бабиш (его партия ANO входит в одну фракцию в Европарламенте с венгерской ФИДЕС Орбана).

Близкие Трампу европейские политики, как правило, принадлежат к правым и немейнстримным политическим силам. Эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) ранее отмечали в своем докладе, что команда Трампа использует таких политиков в ЕС, чтобы вести «культурную войну» против Европы. В частности, продвигает их в своих информационных ресурсах, а также предоставляет им для изложения взглядов такие площадки как Консервативная конференция политических действий (CPAC) — в мае участники этого формата собирались как раз в Венгрии.

Как правило, европейские правые партии выступают с националистических позиций, а также критикуют миграционную политику ЕС и переход на зеленую энергетику. Этим объясняется их идеологическая близость с американским движением MAGA. Кроме того, после начала военных действий на Украине некоторые представители правых в Европе стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву. Изменение украинского вектора внешней политики США при Трампе они восприняли намного позитивнее, чем увидевшие в этом угрозу для собственной безопасности традиционные политические силы ЕС.

Вместе с тем позиции Трампа и Орбана совпадают не по всем вопросам. В частности, как полагают эксперты, на грядущей встрече глава Белого дома может заставить Орбана изменить взгляд на вступление Украины в ЕС. Будапешт на протяжении нескольких месяцев блокирует запуск следующего этапа евроинтеграции республики.«Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, поскольку это принесет войну в Европу и перенаправит деньги венгров на Украину», — пояснил на днях Орбан, добавив, что он предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером блока, а не полноправным членом.

В мае Bloomberg сообщало, что Трамп по просьбе европейцев звонил Орбану с просьбой разъяснить его позицию по членству Украины в ЕС. При этом сам американский лидер никогда не высказывался против ее евроинтеграции, и, как отмечают эксперты, такое развитие событий, наоборот, отвечает интересам США, которые требует большего участия от ЕС в финансовой помощи Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что обратился к Трампу с просьбой повлиять на Орбана. «Мы говорили о блокировке лидером Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддержит ли он меня в оказании нам помощи. Он сказал, что сделает все, что в его силах», — добавил украинский лидер. В Еврокомиссии полагают, что Украина сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году.

Венгерская сторона, в свою очередь, рассчитывает, что дискуссия Трампа и Орбана по украинской проблематике приведут к установлению мира на Украине. «Это станет важным пунктом повестки дня», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выразив надежду, что впоследствии уже между президентами США и России «будет достигнуто соглашение, которое вернет мир в Центральную Европу».