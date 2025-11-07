 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Сможет ли Орбан добиться разрешения Трампа закупать российскую нефть

Венгрия рассчитывает на это, но США требуют от Будапешта найти альтернативу
Дональд Трамп примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Сюжет
Война санкций
Дональд Трамп 7 ноября примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С какой просьбой тот обратится к президенту США и как их переговоры могут повлиять на вступление Украины в ЕС — в статье РБК
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

С каким предложением Орбан едет в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп 7 ноября встретится в Вашингтоне с премьер-министром Венгрии и своим давним союзником Виктором Орбаном. Это их первая двусторонняя встреча после возвращения республиканца в президентское кресло.

Как отмечает Euronews, в отличие от предыдущих визитов Орбана в Вашингтон, которые носили преимущественно дипломатический характер, нынешний имеет важное экономическое значение. В конце октября глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гульяш сообщил, что, как ожидается, на встрече «будут приняты решения по энергетическим, военно-промышленным, экономическим и финансовым соглашениям».

При этом 22 октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, обусловив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп и министр финансов США Скотт Бессент не раз заявляли, что доходы от экспорта нефти и газа финансируют российскую «военную машину», а прекращение зарубежных поставок энергоносителей позволит ускорить урегулирование конфликта на Украине. 26 октября представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью Fox News, что США рассчитывают на то, что их союзники — Венгрия, Турция и Словакия — подготовят планы по отказу от российских энергоносителей. «В отличие от многих своих соседей, Венгрия не подготовила соответствующих планов и не предприняла никаких активных действий», — подчеркнул он.

За неделю до визита в США Орбан заявил, что будет добиваться от американского президента предоставления Венгрии исключения из новых санкционных ограничений. Будапешт последовательно блокирует ужесточение энергетических санкций ЕС против России (в 2022 году Венгрия прибегла к праву вето, чтобы добиться продолжения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба»). Если доля российской нефти в импорте всего Евросоюза сократилась с 26% в 2021 году до 3% в 2024 году, то Венгрия, напротив, нарастила ее закупки — с 61% до 86%.

В Будапеште настаивают, что у республики, не имеющей выхода к морю, нет альтернативы дешевой российской нефти, а попытка сменить поставщика спровоцирует в стране экономический кризис. «Мы должны заставить американцев понять эту странную ситуацию… если мы хотим добиться исключений из американских санкций», — заявил венгерский премьер 31 октября. Ранее, отвечая на вопрос журналиста о том, не зашел ли Трамп слишком далеко и не совершил ли ошибку, введя санкции против российских нефтяных компаний, Орбан ответил: «С венгерской точки зрения — да».

Орбан также сообщил, что берет с собой Вашингтон большую делегацию, чтобы финализировать пакет соглашений о расширении экономического сотрудничества с США, предлагающий новые американские инвестиции. Впрочем, он предостерег: судьба сделки будет напрямую зависеть от сохранения бесперебойного доступа Венгрии к российским энергоносителям. По информации Би-Би-Си, венгерский лидер рассчитывает убедить Трампа ослабить давление на Венгрию по крайней мере до выборов, которые пройдут в апреле следующего года.

Накануне переговоров Гульяш заявил о том, что новые санкции США против нефтяного сектора России не окажут прямого влияния на энергоснабжение Венгрии. «Президент Трамп признал, что Венгрия находится в особой ситуации: у нас нет морского порта и недостаточно собственного сырья, чтобы обеспечить энергоснабжение страны, не прибегая к импорту», — добавил он. По словам Гульяша, Венгрия не покупает нефть или газ «по идеологическим соображениям», однако пока конкурентоспособное предложение от других стран не поступало.

22 октября одновременно с новыми санкциями Дональд Трамп объявил об отмене встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Мне показалось это неправильным, мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата», — пояснил американский президент. Тем не менее Виктор Орбан продолжает настаивать, что саммит двух лидеров все равно состоится — это лишь вопрос времени.

В чем еще Трамп и Орбан расходятся во взглядах

Орбан считается одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Венгерский премьер в ходе предвыборной гонки 2024 года активно поддерживал республиканца, отмечая, что его победа может принести мир на Украине. Орбан объединяет вокруг себя и других европейских политиков, которые симпатизируют движению MAGA и среди которых новый премьер Чехии Андрей Бабиш (его партия ANO входит в одну фракцию в Европарламенте с венгерской ФИДЕС Орбана).

Близкие Трампу европейские политики, как правило, принадлежат к правым и немейнстримным политическим силам. Эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) ранее отмечали в своем докладе, что команда Трампа использует таких политиков в ЕС, чтобы вести «культурную войну» против Европы. В частности, продвигает их в своих информационных ресурсах, а также предоставляет им для изложения взглядов такие площадки как Консервативная конференция политических действий (CPAC) — в мае участники этого формата собирались как раз в Венгрии.

Как правило, европейские правые партии выступают с националистических позиций, а также критикуют миграционную политику ЕС и переход на зеленую энергетику. Этим объясняется их идеологическая близость с американским движением MAGA. Кроме того, после начала военных действий на Украине некоторые представители правых в Европе стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву. Изменение украинского вектора внешней политики США при Трампе они восприняли намного позитивнее, чем увидевшие в этом угрозу для собственной безопасности традиционные политические силы ЕС.

Вместе с тем позиции Трампа и Орбана совпадают не по всем вопросам. В частности, как полагают эксперты, на грядущей встрече глава Белого дома может заставить Орбана изменить взгляд на вступление Украины в ЕС. Будапешт на протяжении нескольких месяцев блокирует запуск следующего этапа евроинтеграции республики.«Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, поскольку это принесет войну в Европу и перенаправит деньги венгров на Украину», — пояснил на днях Орбан, добавив, что он предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером блока, а не полноправным членом.

В мае Bloomberg сообщало, что Трамп по просьбе европейцев звонил Орбану с просьбой разъяснить его позицию по членству Украины в ЕС. При этом сам американский лидер никогда не высказывался против ее евроинтеграции, и, как отмечают эксперты, такое развитие событий, наоборот, отвечает интересам США, которые требует большего участия от ЕС в финансовой помощи Киеву.

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что обратился к Трампу с просьбой повлиять на Орбана. «Мы говорили о блокировке лидером Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддержит ли он меня в оказании нам помощи. Он сказал, что сделает все, что в его силах», — добавил украинский лидер. В Еврокомиссии полагают, что Украина сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году.

Венгерская сторона, в свою очередь, рассчитывает, что дискуссия Трампа и Орбана по украинской проблематике приведут к установлению мира на Украине. «Это станет важным пунктом повестки дня», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выразив надежду, что впоследствии уже между президентами США и России «будет достигнуто соглашение, которое вернет мир в Центральную Европу».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Виктор Орбан США Венгрия санкции против России нефть Украина Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Трамп отказал Орбану в исключениях для Венгрии из санкций против России
Политика
Орбан решил обсудить с Трампом санкции против России
Политика
Орбан рассказал о планах Венгрии обойти запрет на поставки из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России Общество, 12:26
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидераПодписка на РБК, 12:25
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Ozon впервые в своей истории объявил дивиденды Инвестиции, 12:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожья Общество, 12:16
СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством Общество, 12:15
Скрытый потенциал для инвесторов: в каких регионах России растет турпотокПодписка на РБК, 12:12
В Совфеде предложили запретить размещение дарксторов в многоэтажных домах Общество, 12:12
Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе Общество, 12:11
Криптовалюта Zcash подорожала с начала осени на 1400% Крипто, 12:09
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты Политика, 12:07