В Лондоне заявили о готовности «коалиции желающих» к перемирию на Украине
Страны — члены «коалиции желающих» продолжают работу по обеспечению безопасности Украины на случай перемирия, чтобы быть готовыми закрепить мир. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Politico.
«Коалиция желающих» постоянно работает, чтобы государства «действительно были готовы в момент наступления мира, когда бы он ни произошел, вмешаться и помочь закрепить его».
Британский глава Минобороны заявил, что президент США Дональд Трамп способен убедить российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине и сыграть ключевую роль в прекращении боевых действий.
В конце октября The Telegraph сообщила, что страны — участницы «коалиции желающих» переходят к новой тактике в отношении России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председательствуя на заседании, «изложил стратегию максимального давления, чтобы остановить военный конфликт» и поспособствовать началу переговоров.
По данным The Telegraph, Стармер на встрече призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности. Россия осуждает западные поставки оружия Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg