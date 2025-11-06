 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Лондоне заявили о готовности «коалиции желающих» к перемирию на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Хили
Джон Хили (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Страны — члены «коалиции желающих» продолжают работу по обеспечению безопасности Украины на случай перемирия, чтобы быть готовыми закрепить мир. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Politico.

«Коалиция желающих» постоянно работает, чтобы государства «действительно были готовы в момент наступления мира, когда бы он ни произошел, вмешаться и помочь закрепить его».

Британский глава Минобороны заявил, что президент США Дональд Трамп способен убедить российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине и сыграть ключевую роль в прекращении боевых действий.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
Политика
Зохрана Мамдан (в центре) во время своей предвыборной кампании, Нью-Йорк, 25 октября 2025 года

В конце октября The Telegraph сообщила, что страны — участницы «коалиции желающих» переходят к новой тактике в отношении России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председательствуя на заседании, «изложил стратегию максимального давления, чтобы остановить военный конфликт» и поспособствовать началу переговоров.

По данным The Telegraph, Стармер на встрече призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности. Россия осуждает западные поставки оружия Украине.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Джон Хили Великобритания Украина
