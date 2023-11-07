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Зеленский отложил поездку в Израиль на неопределенный срок

The Times of Israel: Зеленский отложил визит в Израиль на неопределенный срок
Зеленский отложил визит в Израиль, который, как писали СМИ, должен был состояться 6–7 ноября, сообщает The Times of Israel. Ожидается, что поездка все же произойдет, но даты пока не определены
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Украинский президент Владимир Зеленский отложил визит в Израиль, который должен был состояться 6–7 ноября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские дипломатические источники.

По их данным, ожидается, что Зеленский совершит поездку, но новая дата пока не определена.

О планах украинского лидера посетить Израиль стало известно 3 ноября, когда об этом сообщил израильский телеканал Channel 12. Израильский министр образования Йоав Киш назвал поездку президента Украины «важным сигналом».

Однако из-за утечки информации о предстоящем визите в Киеве задумались о его отмене. The Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата писала, что Зеленский был «разочарован». «Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», — пояснил собеседник.

Президент Украины публично выразил желание приехать в Израиль около месяца назад, вскоре после атаки боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на израильские города. Он также призвал других европейских лидеров поступить так же из солидарности с израильтянами. По сведениям Axios, украинский президент одним из первых позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху после начала войны с ХАМАС.

Это не первый случай утечки информации о зарубежном визите Зеленского. В мае Berliner Zeitung написала о планируемой поездке украинского лидера в Германию до официального объявления, в том числе раскрыв место проживания и уровень охраны.

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Тогда близкие к Зеленскому источники также говорили, что он «сильно разочарован» раскрытием конфиденциальной информации о деталях поездки. В Германии начали расследование по делу о госизмене в связи с утечкой данных. Президент Украины в результате приехал в назначенную дату.

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Владимир Зеленский Израиль визит утечка
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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