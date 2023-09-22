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Война санкций ,  
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В Латвии подготовили поправки для конфискации автомобилей из России

Минюст Латвии предложил конфисковывать автомобили с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Минюст Латвии предложил обязать владельцев автомобилей с российскими номерами перерегистрировать их в Латвии в течение трех месяцев. Законопроект предусматривает конфискацию машин в пользу Украины у тех, кто это не сделает
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Министерство юстиции Латвии внесет в сейм (парламент) законопроект, который предусматривает запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими и белорусскими номерами, говорится в сообщении ведомства.

В случае принятия поправок владельцев таких автомобилей обяжут в течение трех месяцев перерегистрировать их в Латвии, в ином случае последуют санкции, «в том числе конфискация транспортного средства», поясняет Минюст.

«Пересечение границы Европейского союза транспортным средством, зарегистрированным в России, и, следовательно, его пребывание в Латвии, является нарушением санкций», — заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Если автомобили не будут своевременно переоформлены, их могут конфисковать, в том числе в пользу Украины, пригрозила министр. Тем, кто хочет и дальше передвигаться по Латвии, она посоветовала либо перерегистрировать машину, либо ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

Подготовку изменений в законодательство Минюст объясняет разъяснениями Еврокомиссии по поводу санкций против России, введенных в прошлом году. Из них следует, что решение о том, как применять ограничительные меры, остается за странами — членами ЕС, обращает внимание ведомство. С учетом того, что санкции были введены и против Белоруссии, планируемые меры Латвией меры коснутся и автомобилей с белорусскими номерами, заключили в Минюсте.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Автомобили конфискация Латвия санкции Украина
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