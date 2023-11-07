Премьер Румынии: если Россия победит Украину, то в ЕС появятся копии Путина

В Румынии предупредили о «европейских Путиных» в случае проигрыша Украины

В случае поражения Украины правые и популистские силы в ЕС станут еще сильнее, а среди их лидеров могут появиться похожие на Путина политики, заявил румынский премьер. Москва настаивает, что цели военной операции будут выполнены

Марсель Чолаку (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters )

Европейским союзникам необходимо объединится в поддержке Украины, иначе Россия победит, а правые и популистские силы в ЕС станут еще сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, передает Bloomberg.

По его словам, правительство Румынии продолжит оказывать многоплановую поддержку Украине, несмотря на то что некоторые европейские союзники «демонстрируют признаки усталости» от конфликта, особенно на фоне войны Израиля и ХАМАС. Однако Чолаку считает, что война на Ближнем Востоке закончится раньше, чем российская военная операция.

«Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», — подчеркнул политик.

Румынский премьер обратил внимание на рост правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых критикуют поддержку Украины и выражают сожаление по поводу разрыва связей с Кремлем. «Можете ли вы представить, сколько подобных [президента России Владимира] Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» — спросил Чолаку.

Румыния после начала спецоперации на Украине присоединилась к антироссийским санкциям. Чолаку — представитель Социал-демократической партии Румынии (СДП), он был избран премьером в июне этого года. Он неоднократно критиковал действия России на Украине, а в июле выступил за размещение в стране немецкий войск на постоянной основе.

В середине сентября политик призвал ЕС подумать о шагах в случае победы России. По его мнению, правильным шагом был бы полный запрет на поставки российского газа или российских товаров.

Россия критикует оказываемую западными странами поддержку Киеву. Путин неоднократно говорил, что все цели проводимой на Украине спецоперации будут достигнуты.