Лавров после скандала в Румынии заявил, что Зеленский «достал всех»
Президент Украины Владимир Зеленский «всех достал», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг отмены выступления украинского лидера в парламенте Румынии. Это произошло на фоне критики Зеленского со стороны румынского сенатора Дианы Шошоаке, которую называют «открытой сторонницей России».
Лавров в разговоре с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и помощником главы государства Юрием Ушаковым зачитал одно из заявлений Шошоаке по поводу визита Зеленского в Румынию. Это эпизод показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого, бессовестного предателя», — зачитал текст Лавров, добавив после этого, что тот «ну достал, конечно, всех».
Зеленский приехал в Румынию 10 октября, где провел переговоры с президентом страны Клаусом Йоханнисом. В ходе встречи они в том числе обсуждали ускорение подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16. Кроме того, по итогам переговоров президент Украины анонсировал запуск нового зернового коридора через Румынию и Молдавию.
Зеленский должен был выступить в парламенте Румынии, но оно было отменено. Источники издания News говорили, что причиной стали «возможные сбои при выступлении».
Накануне выступления сенатор Шошоакэ заявила, что в парламенте состоится «шоу», и обратилась к Зеленскому: «Зеле, у тебя хватит смелости встретиться со мной? У меня есть письмо, которое я хочу передать тебе!» Она также пообещала, что если украинский лидер придет в парламент, то «будет плохо».
Digi 24 называет Шошоакэ «открытой сторонницей России». В июне она посещала посольство России, где отмечала День России вместе с послом Валерием Кузьминым, отмечает телеканал. Шошоакэ называла Зеленского «нацистом» и требовала от Украины вернуть «украденные территории».
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