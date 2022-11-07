Министр обороны Италии и экс-премьер поспорили из-за оружия для Киева

Глава Минобороны Италии сравнил заявления лидера «5 звезд» Джузеппе Конте, выступающего против новых поставок оружия Украине, с риторикой «соседа-хулигана». Тот в ответ указал на непоследовательность министра

Гвидо Кросетто (Фото: ZUMA / ТАСС)

Вопрос поставок оружия Украине вызвал конфликт между министром обороны Италии Гвидо Кросетто и лидером движения «5 звезд», экс-премьером (2018–2021) Джузеппе Конте. По мнению последнего, Рим должен воздержаться от дальнейших поставок Киеву.

6 ноября Кросетто в интервью Corriere della Sera, комментируя слова Конте о том, что «нельзя осмелиться» на поставки без одобрения парламента, заявил, что они больше похожи на риторику «соседа-хулигана», а не на попытку диалога.

Конте в ответ на это упрекнул министра в перемене взглядов о поставках вооружения. «Бывший в оппозиции член партии «Братья Италии» сейчас утверждает тот же метод, что и [бывший премьер Италии Марио] Драги. Метод, который мы оспаривали и который привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение месяцев мы не обсуждали отправку оружия и украинский кризис и не голосовали по этому поводу», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Марио Драги руководил правительством Италии с февраля 2021 года. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо называл его одним из главных оппонентов президента России Владимира Путина на Западе и отмечал, что при нем Италия одной из первых предложила жесткие санкции из-за военной операции на Украине.

В октябре новым премьером страны стала лидер партии «Братья Италии» и Партии европейских консерваторов и реформистов Джорджа Мелони. Она пообещала продолжить жесткую позицию Драги в отношении России, но, по данным Financial Times, столкнулась с сопротивлением по вопросу дальнейших поставок вооружений Киеву из-за последствий конфликта для экономики страны. Издание Il Messaggero сообщало, что в Риме пока не обсуждают выделение нового пакета военной помощи. Одна из причин — переходный период в Италии в связи с избранием нового правительства.

5 ноября в Риме прошла многотысячная акция, участники которой призвали к прекращению поставок оружия на Украину, а также к остановке военных действий и международной дипломатической мирной инициативе.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружения Украине. В частности, в Кремле говорили, что поставки современных систем противовоздушной обороны затянут конфликт и сделают его «больнее», но не повлияют на итоги.