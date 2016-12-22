Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину

Архиепископа Амвросия задержали на паспортном контроле и не пустили на Украину, рассказали в Московском патриархате. В Киев ректор духовной академии направлялся на актовый день в духовной семинарии

Архиепископ Амвросий (Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС)

Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия (Ермакова) не пустили на Украину. Об этом в своем официальном канале в Telegram рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Архиепископа, по словам Легойды, сегодня остановили на паспортном контроле и не пустили на Украину. «Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него», — добавил Легойда. Остальных подробностей он не сообщил.

Информацию, что ректор не прошел паспортный контроль, РБК подтвердил и замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Данилевич: «Да, это правда, факт такой подтверждаю, но каких-то комментариев и оценок не буду давать».

В комментарии «Интерфаксу» Данилевич заметил, что сейчас владыка Амвросий собирается вылететь обратно в Москву.

Позже сам ректор академии в своем официальном канале в Telegram сообщил, что его задержали на пропускном пункте киевского аэропорта Жуляны. Оттуда, по его словам, его сопроводили в отделении пограничной службы, провели собеседование и отказали во въезде.

«В бумаге, выданной мне пограничниками, официально указана откровенно надуманная причина: «Не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины», — отметил архиепископ, хотя у него с собой, «конечно, было приглашение от ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра». Проживать архиепископ, по его словам, собирался с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. «Когда я рассказал об этом и спросил, как понимать указанную причину, мне не ответили», — пишет Амвросий.

«Как оказалось позже, за час до моего прилета в Киев в группе «автокефальной церкви Украины» появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою», — добавил он. Сложившая ситуация, как заметил архиепископ, является для него «иллюстрацией «любви», о которой так много говорит в последнее время [Константинопольский] патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям «северных братьев», то есть, священнослужителей РПЦ».

Московская православная духовная академия является высшим учебным заведением РПЦ. Занимается подготовкой священнослужителей, преподавателей и богословов. Киевская духовная академия и семинария, которую собирался посетить архиепископ, относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. Актовый день вуза, когда профессорско-преподавательский состав встречается со студентами, ежегодно проходит в Киеве 9 ноября.

Ранее 7 ноября президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям РПЦ в республике со словами: «Дорогие мои, вам здесь нечего делать». Езжайте домой, в Россию.

Сейчас на Украине действуют три православных церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Московского патриархата​. Последняя входит в РПЦ, однако с 1990 года является самоуправляемой. Только ее Русская православная церковь признает на Украине канонической.​

В октябре синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Каноническое общение он тогда установил с УПЦ КП и УАПЦ.

В РПЦ, реагируя на эти решения, назвали их легитимизацией раскола. Спустя еще несколько дней Русская православная церковь разорвала с Константинопольским патриархатом евхаристическое общение.