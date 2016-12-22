Замгенпрокурора России погиб при падении вертолета в Костромской области

Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора с 2016 года. Вертолет упал вечером в среду, 3 октября, на северо-западе Костромской области. Помимо Карапетяна, на его борту находились еще двое, они тоже погибли

Саак Карапетян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Среди погибших в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области был заместитель генпрокурора России, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник в центральном аппарате МВД подтвердил РБК факт гибели Карапетяна.

О гибели 58-летнего Карапетяна в катастрофе сообщают также интернет-портал 47news и агентство «Интерфакс» со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.

«По предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета», — рассказал источник ТАСС.

Видео: СКР РФ

Другой источник агентства уточнил, что на момент крушения вертолета замгенпрокурора находился в отпуске.​

В минувшую среду, 3 октября, неподалеку от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области упал частный вертолет AS-350. Старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Мария Добрынина рассказывала, что полет выполнялся по уведомительной записке, которая не предполагает выдачи какого-либо разрешения. В связи с этим точной информации о маршруте полета вертолета нет. Тем не менее источник «Интерфакса» уточнял, что вертолет летел из Москвы в Плёс.

По данным «Фонтанки», Карапетян направился в Костромскую область на охоту.

Добрынина отметила, что в результате крушения погибли три человека, их личности установлены. «Тела очень сильно обгорели», — подчеркнула она.

Фото: СКР РФ

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Саак Карапетян родился в 1960 году в Ростовской области. Образование он получил в Ростовском государственном университете имени М.А.Суслова по специальности «П​равоведение». В надзорных органах начал работать сразу после выпуска в 1983 году: тогда он пришел стажером в местную прокуратуру. В 1996 году был избран депутатом Госдумы и работал заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности. С 2000 года занимал должности в Генпрокуратуре и Минюсте. На пост заместителя генпрокурора России его назначили в 2016 году, в основном он курировал вопросы международного сотрудничества.​