СМИ узнали причины отставок заместителей Чайки

По данным «Коммерсанта», Ивана Семчишина попросили покинуть ведомство. Другой заместитель Юрия Чайки — Александр Гуцан — готовится стать полпредом в СЗФО

Иван Семчишин (в центре) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки Иван Семчишин, об отставке которого стало известно 26 октября, написал соответствующее заявление по итогам комплексной проверки, проведенной сотрудниками центрального аппарата Генпрокуратуры в курируемом им Сибирском Федеральном округе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе и в кадровой политике. В итоге Семчишину рекомендовали покинуть ведомство, уточняют собеседники газеты.

Официальной причиной отставки Семчишина называлась выслуга лет. Об этом, в частности, 26 октября рассказывал РБК официальный представитель ведомства Александр Куренной.

За несколько дней до этого ​«РБК Новосибирск» сообщал, что в городе работает комиссия Генпрокуратуры по проверке деятельности региональной прокуратуры. В частности, комиссия проводила прием граждан с жалобами на нарушения их прав и свобод. Источники издания отмечали, что за проверкой последовали кадровые перестановки в региональной прокуратуре и других правоохранительных органах.

Другой заместитель Чайки Александр Гуцан, который подал в отставку «в связи с переходом на новое место работы», получил от президента России предложение стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщает издание. Источники газеты уточняют, что сначала Гуцан ответил на предложение отказом, однако затем решил перебраться в родной для себя регион. Соответствующий указ президента еще не подписан, добавляет издание.