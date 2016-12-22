Заместитель Чайки ушел в отставку

Заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан ушел в отставку. Утвердить ее должен Совет Федерации

Александр Гуцан (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Замгенпрокурора Гуцан написал заявление об отставке, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Уход Гуцана обсуждался и на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, передает корреспондент РБК. Полпред президента в верхней палате Артур Муравьев зачитал соответствующее представление. В результате комитет рекомендовал верхней палате отставку утвердить.

Причиной ухода Гуцана назван его переход на другую работу.

Гуцан являлся заместителем Юрия Чайки с 2007 года. До этого уроженец Гатчинского района работал в прокуратуре Ленинграда и Санкт-Петербурга, а в 2005–2007 годах являлся заместителем директора Федеральной службы судебных приставов.

26 октября со своей должности ушел другой замгенпрокурора Иван Семчишин, который трудился на этой должности с 2006 года. Причиной его отставки стала выслуга лет.

3 октября погиб заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Вертолет, на борту которого он находился, разбился на северо-западе Костромской области.

Всего у генерального прокурора 13 заместителей, которые отвечают за различные направления работы,​ и один первый заместитель, которым является Александр Буксман.