Медведев пообещал крупным компаниям поддержку в случае новых санкций

Крупные российские компании, которые окажутся под действием санкций США, могут получить государственную поддержку, сообщил Дмитрий Медведев. Накануне Госдеп объявил о второй волне санкций из-за Солсбери

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

При необходимости власти окажут поддержку крупным компаниям, которые окажутся под санкциями. Об этом заявил в Пекине премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент РБК.

«Мы приспособились к различного рода ограничениям. Как известно, они даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы. Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы», — заявил Медведев.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Госдеп США объявил о намерении ввести второй пакет санкций против России за несоблюдение американского закона о ликвидации химического оружия, поддержав обвинение в применении боевого отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери. «Мы намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, который предусматривает применение дополнительных санкций», — заявила тогда официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

Госдепартамент США летом решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Тогда же Госдеп пообещал ввести более «суровые» санкции против России через 90 дней, если Москва не предоставит «надежные гарантии», что она больше не будет использовать химическое оружие и не обеспечит международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.

Конкретные меры второй волны санкций еще не названы. По самому жесткому сценарию они могут в включать в себя полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных товаров), полный запрет на импорт в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных авиаперевозчиков (в случае с Россией это «Аэрофлот»). В Госдепартаменте уже заявили, что не намерены запрещать полеты «Аэрофлота».

Ранее консалтинговая компания в области менеджмента Институт Адизеса провела для РБК опрос, в результате которого выяснила, что большинство крупных российских компаний опасаются новых санкций США. Эксперты опросили 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса, об опасениях из-за возможности новых санкций заявили 86% опрошенных, еще 14% заявили, что их не боятся.

Ранее в ходе онлайн-конференции в Шанхае​ Медведев высказал мнение, что Россия после введения ограничений нашла источник самореализации, «источник нашего собственного развития». На пользу стране, считает премьер, пошло развитие импортозамещения, которое позитивно сказалось на конкурентоспособности России в сфере промышленности и высоких технологий. Кроме того, санкции привели к тому, что российское сельское хозяйство начало развиваться «просто ударными темпами», заверил Медведев. «Мы теперь являемся крупнейшим производителем пшеницы и зерновых, поставляем ее фактически в любые регионы, где это необходимо», — рассказал он.