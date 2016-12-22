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Медведев рассказал о самореализации России через санкции
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Медведев рассказал о самореализации России через санкции
Политика, 13:34
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Медведев рассказал о самореализации России через санкции
Рост импортозамещения, последовавший вслед за введением антироссийских санкций, пошел на пользу России, уверен Медведев. «В этих ограничениях мы нашли источник самореализации, источник нашего собственного развития», — заявил он
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия нашла «источник собственного развития» в санкциях, введенных Западом, заявил премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает корреспондент РБК на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.

На пользу России, по мнению премьера, пошло развитие импортозамещения, которое позитивно сказалось на конкурентоспособности России в сфере промышленности и высоких технологий.

«Фактор, который, безусловно, влиял на развитие экономики и влияет сейчас, — это пресловутые санкции, которые были введены рядом государств и которые в той или иной степени ограничивали наше развитие. Но вот в этих ограничениях мы и нашли источник самореализации, источник нашего собственного развития, потому что, когда нам сказали «не будем поставлять вам это и это», мы сказали: хорошо, если вы нам не будете поставлять такого рода технику или технологии, мы озаботимся этим сами. И в результате этого мы начали развивать импортозамещение, у нас возникли целые вполне конкурентоспособные направления в промышленности, в высоких технологиях», — пояснил он.

В качестве примера позитивного влияния санкций Медведев привел ситуацию в сфере сельского хозяйства. «Введение вот этих санкций (а мы ввели потом ответные меры в отношении Соединенных Штатов, Европейского союза) привели к тому, что наше сельское хозяйство начало развиваться просто ударными темпами. Мы теперь являемся крупнейшим производителем пшеницы и зерновых, поставляем ее фактически в любые регионы, где это необходимо», — рассказал он.

Премьер-министр добавил, что санкции, вводимые Вашингтоном, свидетельствуют о попытках «задушить» конкуренцию. Ограничения, принимаемые по решению американской администрации, касаются не только России, но и Китая, и европейских союзников США.

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В беседе с Медведевым, журналистка Юань Мин, комментируя его ответ, отметила, что в Китае называют Россию «воюющей нацией». «Я услышала это и сразу поняла, что это выражение — верное», — сказала она.​ Медведев ответил, что «только когда совсем что-то тяжелое происходит, мы отвечаем так, как следует, а так мы стараемся конкурировать на экономической площадке».

Авторы: Антон Фейнберг, Георгий Тадтаев.
Теги: Дмитрий Медведев , импортозамещение
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