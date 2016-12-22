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Туск заявил о «смертельном риске» выхода Польши из ЕС
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Туск заявил о «смертельном риске» выхода Польши из ЕС
Политика, 10:54
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Туск заявил о «смертельном риске» выхода Польши из ЕС
Польша близка к выходу из ЕС из-за продолжающегося конфликта с Брюсселем, считает глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, Варшаве следует «одуматься», так как Брюссель вряд ли будет ее удерживать
Дональд Туск (Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС)

Существует «очень серьезная угроза» выхода Польши из Евросоюза. Такое заявление сделал во время своего визита в Варшаву бывший премьер-министр Польши и действующий глава Европейского совета Дональд Туск, сообщает Reuters.

По его словам, также существует вероятность, что Польша выйдет из ЕС «случайно», из-за ошибки нынешних властей этой страны, конфликтующих с Брюсселем.

Туск напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который инициировал проведение референдума о выходе страны из ЕС, сам не собирался допускать такого развития событий, однако просчитался.

Он считает, что такой риск есть и в отношении Польши. При этом, по его словам, неважно, намерен ли основатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский организовать реальный выход ЕС или просто хочет инициировать некие процессы, которые в итоге могут привести к такому результату.

«Я боюсь, что в Брюсселе стремление удержать Польшу в ЕС во что бы то ни стало может быть гораздо меньше, чем в случае с Великобританией, — заявил Туск. — Этот вопрос невероятно серьезен, риск смертельно серьезен, я хочу, чтобы все пришли в себя».

Правящая партия Польши «Право и справедливость» не планирует организацию референдума по вопросу выхода из Евросоюза, однако между Варшавой и Брюсселем развивается затяжной конфликт по вопросу о реформе судебной системы в стране.

Подписанные в декабре 2017 года президентом Польши законы привели к тому, что судебная ветвь власти оказалась под контролем правящей партии «Право и справедливость» и польского Минюста.

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Партия получила право назначать членов Национального судебного совета (НСС) — органа, избирающего судей, а глава Минюста — инициировать отставку и назначать верховных судей. Кроме того, закон о реформе Верховного суда (ВС), который подразумевал понижение возраста выхода на пенсию для судей, привел к отставке по возрасту для 27 из 72 судей.

Реагируя на реформы в Польше, Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении члена ЕС — за нарушение принципа независимости судебной системы.

В июле Варшаве направили официальное уведомление о начале этого процесса, а в сентябре ЕК инициировала второй этап процедуры, констатировав «существование явной угрозы серьезного нарушения ценностей ЕС государством — членом союза». Польше ЕК тогда дала рекомендации по устранению нарушений.

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Варшава прислушиваться к заявлениям Еврокомиссии отказывается, заявляя, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса по выбору судей, а также не лишает их права обжаловать нарушения в суде.

В конце сентября ЕК подала на Польшу в суд ЕС, который уже в середине октября обязал Варшаву немедленно остановить судебную реформу до окончания разбирательства. Итогом иска может стать временное лишение Польши права голоса в ЕС.

Помимо судебной реформы на отношения Варшавы и Брюсселя влияют разногласия по миграционной политике: Польша отказывается размешать у себя беженцев по квотам ЕС.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Польша , Евросоюз
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