Платформа высадки: о чем страны ЕС договорились на «миграционном» саммите

Лидеры ЕС девять часов согласовывали меры по борьбе с незаконной миграцией. Стоявшие на разных позициях премьеры Италии и Германии назвали итоговое соглашение успехом. Однако возможность его реализации находится под вопросом

Ангела Меркель и ​Эмманюэль Макрон (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Кризисный саммит

Страны Европейского союза подошли к двухдневному саммиту разобщенными из-за обострившейся в начале лета дискуссии о мигрантах. Жесткую позицию заняло новое популистское правительство Италии во главе с впервые поавшим на политический пост юристом Джузеппе Конте. В первой половине июня страна закрыла порты для кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море. Причалить не разрешили двум судам — SOS Mediterranee Aquarius, перевозившему более 600 мигрантов, и Lifeline с более чем 200 беженцами на борту. Эти действия спровоцировали перепалку с Парижем — пресс-секретарь французского президента Бенжамен Гриво упрекнул итальянское правительство в цинизме и безответственности. В результате Эмманюэлю Макрону пришлось извиниться за своего подчиненного.

Три недели назад миграционные разногласия подогрел и внутриполитический кризис в Германии, где правительство удалось сформировать только в марте этого года, хотя выборы прошли в сентябре прошлого. Спор возник внутри правящей парламентский коалиции между сестринскими партиями Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Лидер ХСС и глава немецкого МВД Хорст Зеехофер призвал закрыть границы страны для беженцев, уже зарегистрированных в других европейских странах. В свою очередь канцлер Ангела Меркель, представляющая ХДС, посчитала, что подобный подход нарушит европейские соглашения о свободном передвижению внутри ЕС, и попросила у младшего партнера отсрочку до 1 июля с тем, чтобы найти общеевропейское решение на саммите ЕС. Если стороны к началу июля так и не придут к согласию, Зеехофер угрожает принять односторонние меры, ужесточив контроль на границе.

Кроме того, 27 июня с критикой миграционной политики Евросоюза выступил министр по делам ЕС Турции Омер Челик. В своем Twitter он заявил о нежелании Брюсселя выполнять обязательства в рамкках миграционного соглашения 2016 года, которое подразумевает ускорение вступления Турции в ЕС и выплаты на размещение мигрантов на территории страны. «ЕС подчеркивает важность реализации сделки по мигрантам и в то же время говорит, что не будут открыты новые пункты переговорной программы о вступлении Турции, не будет шагов к модернизации таможенного союза (с учетом расширения участия Анкары. - РБК). А также не упоминает о визовой либерализации», — написал Челик. Соглашение с Турцией позволило в 2017 году на 77% (до 41 тыс.) сократить количество мигрантов, прибывающих в ЕС по восточному средиземноморскому маршруту (из Турции в Грецию по морю). В Турции, по данным ЕС, находятся около 1,2 млн сирийских беженцев.

Обсуждались на саммите и другие сложные темы: Лондон и Брюссель никак не могут договориться об общих принципах выхода Великобритании из Евросоюза. На достижение договоренности осталось девять месяцев, а одна из главных проблем — как урегулировать вопрос границы независимой республики Ирландия и Северной Ирландии (части Великобритании) — остается нерешенной. Еще один вопрос, который грозил осложнить отношения внутри союза — по продлению санкций в отношении России. Итальянский премьер Конте незадолго до саммита обещал не дать санкциям быть продленными без дискуссии.

Переговоры до пяти утра

Саммит начался 28 июня во второй половине дня. По плану вечером того же дня президент Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должны были дать пресс-конференцию и сообщить о первых решениях. Однако итальянский премьер заблокировал процесс согласования заявления, пока не будет согласованного решения относительно мигрантов, поэтому пресс-конференцию пришлось отменить. Лидеры обсуждали проблему почти девять часов, сообщает Reuters. Атмосфера была крайне напряженная, участники встречи разбились на небольшие группы, предложения писали сами, без помощников, рассказали еврочиновники Reuters и Politico.

Поведение итальянcкого премьера пришлось не по душе многим, отмечает Politico. В один из моментов дискуссии Конте заявил, что столь придирчив к формулировкам, потому что он профессор права и юрист. На что премьер-министр Швеции Стефан Лёвен напомнил, что он когда-то работал сварщиком, и вообще считает манеру настаивать на своей точке зрения неприемлемой. «А я был пожарным, и мне тоже не нравится, как вы ведете переговоры», — съязвилл премьер Болгарии Бойко Борисов (цитата по The Guardian).

В итоге дебаты длились почти до пяти утра, в общей сложности на тему миграции ушло девять часов. Об их завершении сообщила Меркель. «После напряженных переговоров по самой сложной теме Европейского союза, миграции, хорошим сигналом стало то, что нам удалось согласовать общий текст», — подытожила канцлер. Однако, заметила она, между странами осталосьмного разногласий.

Последние несколько минут встречи были посвящены продлению санкций в отношении России. Дискуссии не было. Учитывая отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, было принято единогласное решение продлить их еще на полгода.

План-перехват

Страны ЕС договорились усилить меры по борьбе с организаторами незаконной миграции в Ливии и других странах, поддерживать Италию и другие страны побережья, усилить поддержку региону Сахель (страны ниже Сахары), ливийской береговой охране. Также 28 стран Евросоюза заявили о необходимости выполнить условия сделки с Турцией.

Одним из главных стало решение исследдовать возможность создания так называемых региональных платформ для высадки: в случае спасения мигрантов на море они будут сопровождаться в такие места, где будет оперативно проводиться отбор. Те мигранты, которые решили попасть в Европейский союз по экономическим причинам, будет отправляться обратно в свои страны, те, кому нужна защита, то есть они являются выходцами из стран, где идут вооруженные конфликты, будут направлены в миграционные центры. Количество таких центров должно быть увеличено, однако принимать решения, размещать ли их в своей стране подобные центры правительства стран будут решать на добровольной основе.

После миграционного кризиса 2015 года, когда одна только Германия приняла около 1 млн беженцев, страны ЕС договорились о системе квот на прием мигрантов, исходя из размеров населения страны. Однако власти Польши и Венгрии за прошедшее время не приняли у себя ни одного человека по квотам.

Концепцию региональной платформы высадки мигрантов под эгидой Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции продвигал президент Евросовета Дональд Туск. Принять мигрантов и создать у себя центры для их размещения могут государства Северной Африки, в частности Тунис, а также европейские страны, которые еще не стали членами ЕС, такие как Албания. Впервые идею о создании подобных «закрытых» объектов выдвинул в 2016 году один из главных критиков миграционной политики Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Страны также договорились направить Турции второй пакет выплат за принятие у себя сирийских беженцев (3 млрд евро), еще 500 млн евро будет выделено совместному фонду ЕС и стран Африки.

«Думали, что достигнуть соглашения невозможно, но мы нашли выход», — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший соглашение «победой для Европы». «Италия больше не одна», — отметил Конте. Министр внутренних дел Италии Сальвини указал, что было учтено 70% требований его страны. Для Ангелы Меркель принятие общеевропейского плана означает урегулирование внутриполитического кризиса. Представитель ХСС ​Ханс Михельбах сказал ARD, что все будет зависеть от исполнения договоренностей. Из-за ​размытости формулировок итогового заявления выполнить договоренности будет сложно​, пишет британская The Guardian. Европейская Politico отмечает, что Меркель выиграла время на то, чтобы проработать договоренности более детально.