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Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу из-за судебной реформы
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Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу из-за судебной реформы
Политика, 13:48
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Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу из-за судебной реформы

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за «подрыва принципа независимости судебных органов» после принятия Варшавой нового закона «О Верховном суде». Об этом говорится в сообщении ЕК. В Еврокомиссии утверждают, что проведенная реформа нарушает законодательство Евросоюза.

Согласно закону, принятому летом 2017 года, выход на пенсию судей в Польше снизился с 70 до 65 лет, в связи с чем 27 из 72 судей польского Верховного суда, в том числе председатель, должны были уйти в отставку. В ЕК летом 2018 года объявили о начале процедуры по устранению нарушений, второй этап которой запустили в сентябре.

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Тогда же в МИД Польши назвали «необоснованными» претензии ЕК. «В соответствии с договорами ЕС организация судебной системы [в стране] находится в исключительной компетенции государств-членов [Евросоюза]», — заявили в министерстве, добавив, что решение о пенсионном возрасте для судей не нарушает законодательство ЕС.

Теги: Польша , Еврокомиссия , судебная реформа
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