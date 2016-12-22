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Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить судебную реформу
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Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить судебную реформу
Политика, 17:18
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Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить судебную реформу
Положение польского законодательства, которое предполагает снижение пенсионного возраста для верховных судей, вызывает обеспокоенность у суда ЕС. Варшаве, как говорится в его заявлении, необходимо приостановить реформу
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

После обращения Еврокомиссии суд Европейского союза принял предварительное решение, согласно которому Польша должна немедленно приостановить реализацию на территории страны нового законодательства, касающегося снижения пенсионного возраста для членов Верховного суда. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе на сайте европейской судебной инстанции.

Польша, как указывается в документе, «должна немедленно приостановить» реализацию реформы. Ее положения, как заметили в суде, вызывают обеспокоенность.

Речь идет об инициативе, которая вступила в силу летом этого года: возраст выхода на пенсию для верховных судей снижен с 70 лет до 65. В Еврокомиссии заявили, что подобная мера может означать вынужденную отставку для 27 из 72 судей. На пенсию согласно закону должен также уйти председатель Верховного суда.

В связи с этим Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении страны — члена ЕС за нарушение принципа независимости судебной системы. Варшаве официальное уведомление о начале этого процесса впервые было направлено в июле. В сентябре ЕК инициировала второй этап процедуры, констатировав «существование явной угрозы серьезного нарушения государством-членом [блока] ценностей» ЕС. Польше она тогда дала рекомендации об устранении нарушений. Однако Варшава прислушиваться к заявлениям Еврокомиссии отказалась. Требования ЕК в МИДе​ страны сочли необоснованными и заявили, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса.

Польша сочла необоснованными грозящие ей санкциями претензии Еврокомиссии
Политика

24 сентября Еврокомиссия подала на Польшу иск в суд ЕС. Окончательное решение по существу относительно этого дела инстанция, как уточняется в пресс-релизе на сайте европейского суда, вынесет позднее.​ «[Размещенное 19 октября] постановление о предварительных временных мерах не наносит ущерба результатам основного разбирательства», — указывается в документе.

Начатая в отношении Польши санкционная процедура ЕК в конечном итоге может привести к временному лишению Варшавы права голоса в ЕС.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: суд ЕС , Польша , судебная реформа
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