Польша сочла необоснованными грозящие ей санкциями претензии Еврокомиссии

Требования Еврокомиссии, неисполнение которых может грозить Польше лишением права голоса в ЕС, необоснованны, уверены в Варшаве. В случае возникновения претензий ЕК может обращаться с жалобой в суд, заявили в МИД страны

Фото: пресс-служба МИД Польши

Польша назвала «необоснованными» претензии Еврокомиссии относительно ее судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, не соответствует принципам ЕС и подрывает независимую судебную систему. Об этом говорится в заявлении польского МИДа, переданном ЕС в ответ на «обоснованное мнение [Еврокомиссии] относительно некоторых положений закона о Верховном суде [Польши]». Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Накануне ЕК инициировала второй этап процедуры устранения нарушений «для защиты независимости Верховного суда Польши». Процесс организован в рамках ст. 7 Договора о Европейском союзе, в которой указывается, что Совет ЕС на основании «обоснованного предложения» от Европарламента или Еврокомиссии «может констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом [блока] ценностей» объединения и дать этой стране рекомендации по исправлению обнаруженных нарушений. В конечном итоге такая процедура может привести к временному лишению государства права голоса в ЕС. Ранее, 12 сентября, аналогичный процесс против Венгрии начал Европарламент.

Польше же официальное уведомление о начале ЕК процедуры по устранению нарушений впервые было направлено в июле. В документе тогда, в частности, говорилось, что вступивший в стране в силу летом этого года закон может означать вынужденную отставку для 27 из 72 судей польского Верховного суда (новая мера снизила для них пенсионный возраст с 70 лет до 65). На пенсию, согласно закону, должен был также уйти председатель Верховного суда.

Подобные нормы, как решили в Еврокомиссии, подрывают принцип независимости судебных органов, в том числе принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском союзе.

Польша же требования ЕК устранить обнаруженные нарушения сочла «необоснованными». «В соответствии с договорами ЕС организация судебной системы [в стране] находится в исключительной компетенции государств-членов [Евросоюза]. По этой причине [самостоятельное] определение пенсионного возраста судей Верховного суда не может считаться нарушением Польшей общих положений законодательства ЕС, на которые ссылалась Еврокомиссия», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в Варшаве указали на то, что «снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса и не влияет на правовое положение отдельных лиц и их право на справедливое судебное разбирательство».

«Если у комиссии возникнут дополнительные сомнения, она может передать жалобу в Суд ЕС, который в конечном итоге решит это дело», — заключили в МИД Польши.

Обоснованное мнение Еврокомиссии является вторым шагом в юридической процедуре устранения нарушений европейского законодательства в одном из государств — членов объединения. Максимальной санкцией по статье, в рамках которой проходит этот процесс (ст. 7 Договора о Европейском союзе), является приостановление права голоса страны в блоке. Для реализации этой меры требуется одобрение всех государств — членов ЕС, кроме обвиняемого государства.