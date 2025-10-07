Суд изменил меру пресечения Шлосбергу по делу о дискредитации

С июня псковский политик находился под домашним арестом по делу о дискредитации, теперь меру пресечения смягчили

Лев Шлосберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Суд в Пскове изменил меру пресечения зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу (признан Минюстом иноагентом) с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщил РБК его адвокат Виталий Исаков.

Решение вынес Псковский городской суд. В июне этот же орган отправил его под домашний арест по уголовному делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

«Яблоко» сообщало, что Шлосберга задержали из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан Минюстом иноагентом). Псковский политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. По версии следствия, которую представила партия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», разместив в «Одноклассниках» видеозапись дебатов, которые проходили на YouTube-канале «Живой гвоздь». Политик настаивает, что не администрировал эту страницу и не мог разместить на ней ролик.

В прошлом году суд дважды оштрафовал замглавы «Яблока» по административной статье о дискредитации армии. Кроме того, против него было заведено дело из-за уклонения от выполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК, она предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет). Политик отмечал, что не признает себя виновным полностью.