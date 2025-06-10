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Политика ,  
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Шлосберга отправили в изолятор временного содержания

Льва Шлосберга отправили в ИВС как обвиняемого в повторной дискредитации армии
Шлосберга поместили в изолятор временного содержания в Пскове. Ранее ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии. Политику грозит до пяти лет лишения свободы
Лев Шлосберг (включен в реестр иноагентов)
Лев Шлосберг (включен в реестр иноагентов) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Замглавы партии «Яблоко» и руководителя ее псковского отделения Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) отправили в изолятор временного содержания как обвиняемого по делу о повторной дискредитации армии. Об этом сообщило псковское отделение «Яблока» в телеграм-канале.

«Следователь ОВД А.С. Яковлева отправила Льва Шлосберга в ИВС города Пскова», — сказано в сообщении.

Днем 10 июня пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Следственный комитет возбудил против Шлосберга дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3). Политику грозит до пяти лет лишения свободы. В партии уточнили, что Шлосбергу уже официально предъявлено обвинение.

Утром того же дня к Шлосбергу пришли с обыском. В «Яблоке» уточнили, что мероприятия прошли в квартире политика и его жены Жанны, силовики также обыскали квартиру его 96-летнего отца Марка Шлосберга и офис псковского отделения «Яблока». «Изъята вся техника», — отметили в партии.

Против Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии
Политика
Лев Шлосберг

По версии следствия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», разместив в соцсети «Одноклассники» ролик с дебатами на канале «Живой гвоздь» между ним и историком Юрием Пивоваровым. В них политик «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня», уточнили в «Яблоке». Сам Шлосберг утверждает, что не размещал ролик и не администрирует эту страницу в «Одноклассниках».

В прошлом году суд дважды штрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии. Осенью у него дома также прошли обыски в связи с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Суд неоднократно штрафовал его за отсутствие маркировки. В «Яблоке» тогда заявили, что свою вину Шлосберг не признал и исполняет все требования законодательства, связанные с присвоением статуса иноагента. Политик попал в соответствующий реестр летом 2023 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Лев Шлосберг следственный изолятор уголовное дело дискредитация армии
Материалы по теме
Против Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии
Политика
Льву Шлосбергу предъявили обвинение
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К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Политика
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