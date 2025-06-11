Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии

Псковский городской суд отправил под домашний арест до 8 августа заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга по делу о дискредитации российской армии

Лев Шлосберг (Фото: rybakovyabloko / Telegram)

Псковский городской суд отправил под домашний арест до 8 августа заместителя председателя «Яблока» и зампредседателя псковского отделения партии Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) по делу о дискредитации российской армии. О такой мере пресечения просило следствие, сообщала РБК зампред Псковского «Яблока» Яна Иванова.

Также Шлосбергу назначили запрет пользования интернетом и телефонной связью кроме экстренных случаев и общения в рамках дела.

По просьбе следствия заседание проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

Утром 10 июня пресс-служба «Яблока» сообщила, что в квартире политика и его жены Жанны прошли обыски, силовики также обыскали квартиру его 96-летнего отца Марка Шлосберга и офис псковского отделения партии. Политик был задержан, ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК). Наказание по этой статье может быть различным — штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Заместителя председателя «Яблока» задержали из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (включен в реестр иноагентов), на которых он отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня, говорилось в сообщении. По версии следствия, которую представило «Яблоко», 12 января Лев Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», разместив в «Одноклассниках» видеозапись дебатов, которые проходили на YouTube-канале «Живой гвоздь». Политик настаивает, что не администрировал эту страницу и не мог разместить на ней ролик.

В 2022 году по административной статье о дискредитации армии Псковский городской суд оштрафовал Льва Шлосберга и его жену Жанну на 32 тысячи и 30 тыс. руб. Тогда политику вменили репост пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала и комментарий к нему, где Шлосберг высказался о состоянии российских медиа и выразил позитивное отношение к действиям Овсянниковой. Его жену оштрафовали за публикацию фотографии в вышиванке, украинском национальном венке из цветов с лентами желтого и голубого цветов и листом бумаги с антивоенной надписью. В том же году Шлосберга по аналогичной статье оштрафовали еще на 32 тысячи рублей из-за одной из трансляций на его YouTube-канале «ГражданинЪ TV». Из соображений безопасности политик не ответил, за какие конкретно слова ему назначили штраф.

Лев Шлосберг родился в 1963 году в Пскове. Окончил исторический факультет Псковского государственного пединститута им. С. М. Кирова. Работал учителем, был организатором телефонной службы психологической помощи. С 1996 года по 2023 года был председателем псковского регионального отделения Объединения «Яблоко». В 1998 — 2006 годах — председатель городской общественной палаты. С 2001 года по 2015 год был издателем региональной общественной газеты «Псковская губерния».

В 2024 году Шлосберга в третий раз оштрафовали на 30 тыс. рублей также по статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа стал репост антивоенного видеообращения актера и политика Арнольда Шварценеггера. Эксперт обнаружил в видео высказывания, которые «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре». Кроме того, осенью прошлого года дома у Шлосберга прошли обыски в связи с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Суд неоднократно штрафовал его за отсутствие соответствующей маркировки. По делу о «неисполнении обязанностей иноагента» Шлосберг находился под подпиской о невыезде, следующее заседание по нему назначено на 19 июня.