Суд в Москве дал почти семь лет пенсионеру из США за наемничество

Хаббарду 72 года. Его приговорили к 6 годам и 10 месяцам заключения (почти максимальный срок в старой редакции закона). Также у американца конфискуют почти 331 тыс. руб. На Украине за участие в боях ему платили $1 тыс. в месяц

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Мосгорсуд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Джеймса Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в участии в боях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Хаббард на заседании суда в конце сентября признал вину в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). В публикации отмечается, что приговор американцу вынесли на основании предыдущей редакции закона. До 14 июля 2022 года наказание по этой статье предусматривало срок от трех до семи лет лишения свободы, в новой редакции — от семи до 15 лет.

Хаббард будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также у него конфискуют денежные средства в размере 142,3 украинских гривен (около 330,9 тыс. руб.).

Он родился в Мичигане, в Харьковскую область уехал в 2014 году вместе с гражданской женой. В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. По данным обвинения, Хаббард получал ежемесячную плату в размере не менее $1 тыс. В апреле 2022 года его задержали российские военные.

По данным Минобороны России на март этого года, с начала военной операции на Украине в страну прибыли свыше 13,3 тыс. наемников, из них более 5,9 тыс. были убиты. Ведомство отмечало, что больше всего наемников приехали из Польши (2960 человек), США (1113) и Грузии (1042).

Спустя несколько дней после начала боевых действий украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона» территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.

В России против иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ, регулярно возбуждают уголовные дела. В сентябре американца Майкла Пола Малдонадо заочно приговорили почти к максимальному сроку — к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, он в 2022 году прибыл на Украину и добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. С июля 2022 года по февраль 2024 года он участвовал в боевых действиях.