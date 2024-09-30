Пенсионер из США признался в участии в боевых действиях на стороне ВСУ

Стефан Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)

Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве за наемничество, признал себя виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины, передает «РИА Новости» из зала суда.

Американцу вменяют участие в вооруженном конфликте в качестве наемника — ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Он находится под арестом до 26 марта 2025 года.

«Да, я согласен с предъявленным обвинением», — сказал он на заседании.

Хаббарду 72 года, он переехал на Украину в 2014 году. По данным обвинения, в феврале 2022-го американец заключил контракт с Минобороны Украины и за плату в размере не менее $1 тыс. в месяц служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В апреле того же года его задержали российские военные, уточняет агентство.

В марте 2024 года Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. Из США — 1113 наемников, из них 491 человек убит, добавили в ведомстве.