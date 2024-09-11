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Военная операция на Украине ,  
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Против вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели дело

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Следователи завели уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдия, который участвовал во вторжении в Курскую область, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, он длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для участия в конфликте и сам служит наемником. Кроме того, Гамсахурдия незаконно пересек российскую границу с украинскими войсками и совершал преступления в Курской области против мирного населения.

Он подозревается в покушении на убийство и убийстве двух или более человек, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти; в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб, а также в совершении теракта, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном пересечении государственной границы и наемничестве.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

В марте 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек, 1497 из них были убиты.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах 21 августа сообщил, что погиб 31 житель Курской области, еще 143 человека пострадали. Это последние суммированные данные по пострадавшим. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.

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Следственный комитет уголовное дело Курская область наемники
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