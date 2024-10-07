Без помощи Запада конфликт завершится через 15 дней, но важны условия, на которых это произойдет, заявил Боррель: «Хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя?» Россия осуждает поставки оружия Украине

Жозеп Боррель (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Многие люди хотят, чтобы военный конфликт России и Украины завершился как можно быстрее, но вопрос заключается в том, как именно это произойдет, заявил изданию 20 minutos глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» — задался он вопросом.

Боррель считает, что западные государства должны сделать все для того, чтобы будущие переговоры проходили «на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины». В конце августа он говорил, что военная помощь Евросоюза Киеву достигла €43,5 млрд.

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал, что, если США прекратят отправлять оружие Украине, «все закончится в течение нескольких недель» и «тогда можно договариваться о каких-то условиях». В прошлом октябре Путин заявлял, что после прекращения поставок западных боеприпасов Киеву «через неделю все ляжет».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что без помощи западных партнеров его страна будет терять людей и территории.

Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине, заявляя, что это только затянет конфликт. Путин в начале сентября назвал первоочередной целью военных «освобождение Донбасса».