Путин назвал первоочередную цель военной операции на Украине
Освобождение территорий Донбасса является первоочередной целью российской военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что у ВСУ «ничего не получилось».
Ранее президент называл целями военной операции «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».
В сентябре 2022 года он назвал целью операции ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В конце января 2023 года президент назвал целью спецоперации защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.
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