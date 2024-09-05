Путин назвал первоочередную цель военной операции на Украине

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Освобождение территорий Донбасса является первоочередной целью российской военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у ВСУ «ничего не получилось».

Ранее президент называл целями военной операции «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В сентябре 2022 года он назвал целью операции ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В конце января 2023 года президент назвал целью спецоперации защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.