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Военная операция на Украине ,  
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Бербок предрекла «конец Украины» без поддержки Германии

Сюжет
Военная операция на Украине
Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, и не допустит «конца Украины», заверила глава немецкого МИДа
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин будет поддерживать Киев до конца конфликта, иначе «это будет конец Украины», ее слова приводит Bild.

Она подчеркнула, что конфликт завершится, когда Россия выведет свои войска.

«Если мы за это время не поддержим Украину, то Украине придет конец, и этого мы не допустим», — сказала Бербок.

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Фото:Thomas Trutschel / picture alliance / photothek.de / ТАСС

В августе газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) писала, что Берлин будет предоставлять Киеву только ту помощь, которая уже была утверждена ранее, никакие другие заявки Минобороны по требованию канцлера Олафа Шольца удовлетворены не будут. Об этом министр финансов Кристиан Линднер сообщил министру обороны Борису Писториусу в письме. Ограничение военной помощи Украине объяснялось мерами экономии, текущее бюджетное планирование не предусматривает выделения на поддержку Киева новых средств. Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек позднее заверил, что обязательства Германии перед Украиной действительны «без каких-либо «если» и «но».

Писториус в сентябре сообщал, что Германия совместно с Данией и Нидерландами планирует поставить на Украину еще 77 танков Leopard 1A5. Берлин совместно с Данией уже передал Киеву 58 танков, уточнил он. Глава Минобороны также анонсировал отправку на Украину еще 12 немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, шесть из которых будут предоставлены уже до конца года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в предательстве Германию, которая «имеет наглость» воевать против России, поставляя Киеву оружие. «Ну, будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», — говорила она.

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Теги
Елена Чернышова
Анналена Бербок Украина военная помощь Германия
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