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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о последствиях атаки дрона на нефтебазу под Воронежем

Губернатор Гусев: возгорание на нефтебазе после атаки дрона ликвидировано
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

После атаки дронов на Воронежскую область, отраженной средствами ПВО, пострадавших нет, возгорание, возникшее на нефтебазе, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено», — рассказал он.

Сейчас оперативные службы продолжают обходы территории, добавил глава региона.

Минобороны сообщало, что над Воронежской областью минувшей ночью сбили шесть дронов.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В ночь на 3 октября в регионе сбили 25 беспилотников. По словам Гусева, одна женщина получила осколочное ранение средней степени тяжести, ее госпитализировали. Кроме того, дроны повредили кровлю, окна и заборы 16 домов.

Летом в нескольких регионах в результате атак беспилотников загорались нефтебазы. В августе дрон ударил по такому предприятию в Пролетарске Ростовской области, пожар на базе тушили около недели.

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Воронежская область Александр Гусев дроны нефтебаза
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