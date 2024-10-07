 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Вучич увидел риск усложнения ситуации на Украине из-за Ближнего Востока

Вучич: эскалация на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Защита Израиля потребует в десять раз больше денежных вливаний от западных стран, убежден президент Сербии

Эскалация на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«И ситуация в Украине будет все более сложной для Запада, если конфликты на Ближнем Востоке не закончатся в ближайшее время», — считает Вучич. Защита Израиля потребует в десять раз больше денежных вливаний, указал он.

Сербский лидер выразил уверенность, что в случае победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа конфликт на Украине прекратится. «Но даже если победит [кандидат от демократов Камала] Харрис, я считаю, что ей тоже придется что-то делать, чтобы остановить войну», — отметил он.

Вучич заявил, что мир находится на грани «ядерной катастрофы»
Политика
Александр Вучич

Вучич в сентябре предположил, что урегулирование украинского конфликта пройдет, скорее всего, по корейскому сценарию, после чего ситуация не будет иметь решения «в течение 10, 20 или 30 лет». США будут «упорно бороться против России», но и та будет защищать свои интересы, уверен он.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь установилась после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

В Кремле в ответ на слова сербского президента заявили: «У всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей».

Летом президент Владимир Путин назвал среди условий для переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также его отказ от вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский счел это ультиматумом.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Александр Вучич Ближний Восток Украина
Материалы по теме
Вучич опроверг план передачи Украине истребителей МиГ-29
Политика
Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС
Политика
Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Вучич увидел риск усложнения ситуации на Украине из-за Ближнего ВостокаПолитика, 04:27
Юристы выдали предостережение из-за «курса исправления» буллеров в школахОбщество, 04:08
ЦАХАЛ заявила об ударах по штаб-квартире разведки «Хезболлы»Политика, 04:01
Кадыров поздравил Путина с днем рожденияОбщество, 04:00
Экзитпол показал победу на выборах действующего президента ТунисаПолитика, 03:42
На Камчатке пропала группа туристовОбщество, 03:03
Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине из-за поправок в ПДДОбщество, 03:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экзитполы показали поддержку строительства АЭС в КазахстанеОбщество, 02:59
Самарский губернатор рассказал о звонке капитана «Крыльев Советов»Спорт, 02:51
Иран возобновил полеты через два часа после введения ограниченийПолитика, 02:25
Российский турист умер на курорте в ТурцииОбщество, 02:14
Два человека погибли при взрыве рядом с аэропортом в ПакистанеОбщество, 01:46
Фицо исключил согласие Словакии на вступление Украины в НАТОПолитика, 01:41
В Саратове подростков не пустили на концерт рэп-исполнительницы ЕнинойОбщество, 00:50