Защита Израиля потребует в десять раз больше денежных вливаний от западных стран, убежден президент Сербии

Эскалация на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«И ситуация в Украине будет все более сложной для Запада, если конфликты на Ближнем Востоке не закончатся в ближайшее время», — считает Вучич. Защита Израиля потребует в десять раз больше денежных вливаний, указал он.

Сербский лидер выразил уверенность, что в случае победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа конфликт на Украине прекратится. «Но даже если победит [кандидат от демократов Камала] Харрис, я считаю, что ей тоже придется что-то делать, чтобы остановить войну», — отметил он.

Вучич в сентябре предположил, что урегулирование украинского конфликта пройдет, скорее всего, по корейскому сценарию, после чего ситуация не будет иметь решения «в течение 10, 20 или 30 лет». США будут «упорно бороться против России», но и та будет защищать свои интересы, уверен он.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь установилась после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

В Кремле в ответ на слова сербского президента заявили: «У всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей».

Летом президент Владимир Путин назвал среди условий для переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также его отказ от вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский счел это ультиматумом.