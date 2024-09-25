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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил, что мир находится на грани «ядерной катастрофы»

Сюжет
Военная операция на Украине

Мир находится на пороге «ядерной катастрофы» из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, считает президент Сербии Александр Вучич, сообщает сербская газета «Новости».

«Республика Сербия и сербский народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах, происходящих во всем мире, включая трагические события на Ближнем Востоке и на Украине <...> Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы и ядерного холокоста», — заявил он во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Александр Вучич

79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 10 сентября. Неделя высокого уровня началась 24 сентября, она продлится до 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября.

Неделя высокого уровня является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

Накануне Вучич наградил российского представителя при всемирной организации Василия Небензю орденом Сербского знамени первой степени.

По итогам «Саммита будущего», который проходит 22–23 сентября, Генассамблея приняла ключевой документ — «Пакт будущего», несмотря на возражение некоторых государств, в том числе России. В документе изложены около 56 общих положений, которые страны — участницы международной организации обязались исполнять.

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Теги
Александр Вучич ядерная катастрофа Военная операция на Украине Ближний Восток
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