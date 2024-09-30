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Военная операция на Украине ,  
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Песков оценил мирный сценарий украинского конфликта от Вучича

Песков дал оценку словам Вучича о мирных сценариях конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Мнения политиков о длительности украинского конфликта и других его аспектах может различаться, но вне зависимости от этого, военная операция на Украине должна закончиться выполнением всех целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент.

Так он отреагировал на слова президента Сербии Александра Вучича, который сказал, что на Украине с большой вероятностью будет реализован «корейский сценарий» мирного урегулирования. По мнению Вучича, украинская ситуация не разрешится в ближайшие 10, 20 или 30 лет. Он отметил, что США будут «упорно бороться против России», но и Россия продолжит защищать свои интересы.

«У всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — уточнил Песков.

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О том, что на Украине может возникнуть «корейский вариант», на Украине заявили в 2023 году. Тогда занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что один из вариантов, который Россия хочет предложить Киеву — «38-я параллель».

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь установилась после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин назвал условия для возможных переговоров между Киевом и Москвой. Среди них, в частности, официальный отказ Украины от вступления в НАТО и фиксация статусов Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Теги
Дмитрий Песков Александр Вучич Сербия Украина
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