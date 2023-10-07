Последствия ракетных ударов ХАМАС по Израилю. Видео

Тель-Авив и другие города в центре и на юге Израиля почти весь день находились под обстрелом. Есть попадания в жилые дома, на улицах горят машины

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Вечером 7 октября боевики ХАМАС вновь нанесли массированный ракетный удар по Тель-Авиву. В городе и его окрестностях от последнего обстрела пострадали по меньшей мере девять человек.

В Израиле, по последним данным, в результате боевых действий погибли более 200 человек, свыше 1 тыс. пострадали. Минздрав Палестины сообщил о 232 жертвах, 1697 ранены.