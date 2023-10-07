Число жертв войны Израиля и ХАМАС выросло до 200

Израиль объявил о 40 погибших и 740 раненых из-за боев с ХАМАС

В Израиле погибли как минимум 40 человек, еще 740 ранены, в секторе Газа — 160 погибших и свыше тысячи пострадавших. ХАМАС обстрелял Израиль ракетами и начал вторжение, ЦАХАЛ в ответ нанесла авиаудары по Газе

Газа, Палестина (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

В Израиле погибли не менее 40 человек, 740 получили ранения с начала массированной атаки палестинской группировкой ХАМАС, сообщила медицинская служба «Маген Давид Адом», пишет The Times of Israel. Минздрав Палестины сообщил о 160 погибших и более 1 тыс. пострадавших в результате ударов Израиля, передает телеканал Al-Hadath.

Все детские сады и школы Израиля 7 октября будут закрыты, сообщило Минобразования страны.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Руководство группировки объявило об операции «Буря Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». При этом власти подчеркнули, что находятся в состоянии войны, а не «военной операции». Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал заставить противника заплатить «беспрецедентную цену».

Израильская авиация отчиталась об ударах по 17 военным комплексам и четырем штабам ХАМАС.