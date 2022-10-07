Песков отверг данные о расколе в ближайшем окружении Путина

The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось о расколе в ближайшем окружении президента России из-за спецоперации. Разведка США сочла важность этих данных высокой и включила их в брифинг для Джо Байдена

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что по некоторым вопросам, связанным со специальной военной операцией на Украине, в руководстве России были разногласия и дебаты, однако ни о каком расколе в ближайшем окружении Владимира Путина речи не идет. Об этом Песков заявил в комментарии для газеты The Washington Post, которая опубликовала статью о недовольных в ближайшем окружении президента России. Материал статьи был основан на данных от источников в американской разведке.

Есть рабочие споры: об экономике, о ходе [специальной] военной операции [на Украине]. Есть споры об образовательной системе. Это часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого бы то ни было раскола», — сказал Песков.

В статье WP говорится, что круг людей, которых Путин считает близкими или доверенными помощниками и советниками, невелик и состоит в основном из коллег по службе в КГБ и тех, с кем он работал, будучи заместителем мэра Санкт-Петербурга.

По словам источника издания, недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, было связано с «неправильным управлением войсками и с ошибками, которые допускают те, кто проводит спецоперацию». По его словам, об этом доложили Байдену.

«Информация была сочтена достаточно важной, чтобы она была включена в ежедневный брифинг для президента Джо Байдена по разведке и передана другим официальным лицам США», — сообщили WP источники в Вашингтоне.

Еще один высокопоставленный западный чиновник сказал, что внутренняя напряженность «соответствует тому, как прошла кампания для русских, и атмосфере в Кремле». «Есть много людей, которые убеждены, что все идет не очень хорошо или что это неправильный курс», — пояснил собеседник издания.

В июне 2022 года Джо Байден заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Владимир Путин, начиная военную операцию на Украине, рассчитывал на раскол в НАТО и G7, но ошибся.

«Путин с самого начала рассчитывал, что каким-то образом НАТО и G7 будут расколоты, но этого не произошло и не произойдет», — заверил Байден. Он поблагодарил Шольца за то, что тот «активизировал [помощь Украине] после того, как стал канцлером».