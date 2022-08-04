Киев разрешит школам изучать труды связанных с Украиной русских писателей

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Украинские власти хотят оставить в школьной программе по зарубежной литературе труды русскоязычных писателей, творчество или жизнь которых были тесно связаны со страной, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, которого цитирует УНН.

«Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, — их творчество будет оставаться в обучающих программах» — сказал он.

Речь идет в том числе о трудах Николая Гоголя и Михаила Булгакова («Собачье сердце»), Анатолия Кузнецова («Бабий Яр», «12 стульев») Ильи Ильфа и Евгения Петрова, уточнил чиновник. Программу по зарубежной литературе, по словам Кононенко, обновят до 1 сентября.

О решении исключить из школьной программы по зарубежной литературе труды русских писателей рабочая группа Министерства образования и науки Украины объявила в середине июня. Из программы шестого класса решили убрать басни Ивана Крылова и рассказы Антона Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий», а из программы седьмого — стихотворения Александра Пушкина и Константина Симонова. Изменения произошли и в учебных планах девятого, десятого и одиннадцатого классов. Власти решили убрать оттуда произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин», Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», Федора Достоевского «Преступление и наказание» и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Эксперты рабочей группы отметили, что труды русских писателей исключат из программ, так как ученики могут столкнуться с «трудностями восприятия». Описанный в этих произведениях «исторический контекст» специалисты сочли «далеким» и «сложным».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ответ на решение украинских властей заявил, что те поступают глупо. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой решил, что Киев, отказываясь от наследия русской культуры, «обнуляет» будущее Украины.