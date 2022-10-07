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В ФРГ заявили, что Шольц выступает против применения ядерного оружия

Правительство ФРГ: канцлер Шольц выступает против использования ядерного оружия
В правительстве ФРГ не смогли представить конкретной позиции по словам Зеленского. Накануне он заявил о необходимости «превентивных ударов» по России. Пресс-секретарь президента Украины позже уточнил, что тот имел в виду санкции
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц ясно выступает против применения ядерного оружия, заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Его спросили, как канцлер относится к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который ранее выступил за «превентивный удар» по России (позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что Зеленский говорил о санкциях).

«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — ответил Бюхнер. В то же время он добавил, что конкретной позиции именно по словам Зеленского на данный момент нет.

Заявление, о котором идет речь, Зеленский сделал 6 октября во время выступления в австралийском Институте Лоуи. Оно прозвучало чуть больше чем через две недели после слов президента России Владимира Путина, который обвинил западные страны в том, что они подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России и используют для этого «ядерный шантаж». Россия в случае угрозы территориальной целостности применит «все имеющиеся в ее распоряжении средства», и «это не блеф», заявил Путин в обращении к россиянам 21 сентября.

Зеленский, в свою очередь, отметил необходимость «превентивных ударов» по России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» — сказал он 6 октября.

В Кремле слова Зеленского назвали «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми [и] чудовищными последствиями» и обвинили США и Великобританию в том, что они де-факто руководят деятельностью Украины. А в МИДе заявили, что президент Украины «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

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В то же время на следующий день после заявления Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что президент не призывал использовать ядерное оружие против России, а имел в виду санкции, которые, по мнению Киева, следовало ввести против Москвы до 24 февраля.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
ядерное оружие Олаф Шольц Германия Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине
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