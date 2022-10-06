Захарова заявила о превращении Зеленского «в монстра» после его слов об ударе по России

Представитель МИДа в ответ на слова президента Украины об «ударе по России» обвинила Запад в разжигании ядерной войны, а зампред Совбеза назвал украинского лидера «идиотом», которому нужна «превентивная трепанация черепа»

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ядерном ударе по России» обвинила западные страны в том, что те разжигают ядерную войну.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала она в своем телеграм-канале.

Зеленский в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи призвал натовские страны нанести превентивный удар по России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия», — сказал он. По его мнению, опережающие удары должны дать понять России, что будет в случае применения ядерного оружия. «А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» — отметил Зеленский.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал украинского лидера «идиотом», которому «вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», пока тот «не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных».

На заявление украинского президента отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков увидел в словах Зеленского «призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми [и] чудовищными последствиями». По его словам, США и Великобритания, которые де-факто руководят действиями Киева, должны нести ответственность за слова украинского президента, а мировое сообщество — обратить на них внимание.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская военная операция на Украине требует «более кардинальных мер, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения». «Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории», — убежден он. Песков в ответ на слова Кадырова призвал «даже в тяжелые моменты» исключать «эмоции из каких-либо оценок».