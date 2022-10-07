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Чернышенко предложил механизм привлечения женщин к участию в СВО

Вице-премьер Чернышенко: женщинам-добровольцам нужно дать возможность участвовать в СВО
Женщинам-добровольцам необходимо дать возможность работать в госпиталях или волонтерами, считает вице-премьер. Мужчинам, которые не попадают под мобилизацию, тоже нужно дать такую возможность
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Женщин не стоит привлекать к частичной мобилизации, однако при их желании нужно дать им возможность добровольно работать в госпиталях или заниматься волонтерской деятельностью. С таким предложением выступил на совещании по информированию граждан о частичной мобилизации вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает корреспондент РБК.

В совещании участвовали представители Минобороны, Минцифры, Минздрава, аппарата правительства, администрации президента, ОНФ, а также руководители всех субъектов страны.

Чернышенко отметил, что среди «потенциальных добровольцев», желающих участвовать в защите интересов России, есть и женщины.

«Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером в случае соответствия и их согласия», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в программе могут принять участие и мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их добровольцами, но «желают внести свой вклад в защиту интересов страны». Таким мужчинам также нужно дать возможность участвовать в волонтерской деятельности и сборе гуманитарной помощи.

«Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения», — поручил вице-премьер.

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1 октября министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации. «Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал министр.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Он назвал это решение адекватным угрозам, с которыми сталкивается страна. В указе президента о мобилизации пункт о запланированном числе мобилизованных остался секретным. Шойгу позже уточнил, что призвать планируется 300 тыс. человек из числа отслуживших в армии, имеющих боевой опыт и тех, кто имеет необходимую вооруженным силам специальность. В военном ведомстве уточнили, что речь в первую очередь идет о стрелках, артиллеристах, танкистах и водителях.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Дмитрий Чернышенко добровольцы частичная мобилизация женщины
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