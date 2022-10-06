Глава комитета Госдумы обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику

Экс-замминистра обороны заявил, что Минобороны не доносит до населения всю правду о происходящем в зоне военных действий и не реагирует оперативно на возникающие проблемы

Video

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов признал, что в ходе мобилизации возникли проблемы, и обвинил руководство Минобороны в отсутствии оперативной реакции на озвученную критику.

«Социальная поддержка [Минобороны] никуда не делась, наш народ как любил армию, так и любит, как верил в нее — так и верит», — заявил Картаполов, комментируя критику в адрес руководства военного ведомства. «Главный запрос в обществе — о том, что надо решать проблемы, которые есть, а проблемы есть. И это видят люди. Минобороны всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. А теперь народ эту реакцию не видит», — заявил глава думского комитета по обороне в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Накануне в эфире канала «Соловьев Live» Картаполов потребовал «прекратить врать» о ситуации в Донбассе. «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. <...> Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал он. Картаполов привел в пример сводки Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Из этих сообщений люди понимали, что им угрожает опасность, — «знали, что враг на нашей земле», отметил генерал-полковник.

В эфире телеканала РБК Картаполов вновь напомнил об этой проблеме. «Если вы внимательно слушаете сводки Минобороны, то вы вряд ли найдете в них оставление Давыдова Брода. Но ведь его оставили? Оставили. И наш противник об этом открыто пишет... А почему нам об этом не говорят? Почему в 1941-м говорили, а сейчас не говорят. Это неправильно, надо общество уважать. На войне вообще нельзя врать, это самое страшное, что может быть, надо всегда говорить друг другу правду. Тогда остается время на принятие решений. А если эту правду не говорить, то можно решения вовремя не принять», — объяснил он свою позицию.

Картаполов, пришедший в Госдуму из Минобороны, где он до 2021 года был начальником Главного военно-политического управления, объясняя, почему парламент заранее не принял законы, регламентирующие мобилизацию и права мобилизованных, заявил, что заглядывать вперед — не задача депутатов.

«Полгода назад о частичной мобилизации речь не шла. Заглядывать вперед — это не задача депутатов. Депутаты должны отвечать на те чаяния и запросы избирателей, которые формируются на сегодняшний день», — объяснил он ситуацию.