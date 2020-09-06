Экс-агент ФБР назвал Трампа угрозой для США из-за связей с Россией

Бывший агент ФБР Питер Стрзок написал книгу, в которой заявил, что Трамп еще до победы в выборах 2016 года делал вещи, позволяющие российским спецслужбам позже принудить его делать то, что им нужно

Бывший агент ФБР Питер Стрзок, который принимал участие в начале расследования возможных связей президента Дональда Трампа с Москвой, назвал его «явной и существующей угрозой» национальной безопасности США. Об этом говорится в книге Стрзока «Скомпрометированный: Контрразведка и угроза Дональда Трампа», пишет Bloomberg.

В ней Стрзок отмечает, что высокопоставленные сотрудники ФБР неохотно открывали расследование в отношении Трампа, однако в мае 2017 года они пришли к выводу, что это необходимо из-за действий президента и его лжи.

Бывший сотрудник ФБР пишет, что еще до победы на выборах, Трамп «говорил и делал вещи, которые давали российским спецслужбам средства, с помощью которых можно было бы принудить его» делать то, что выгодно их стране, а не его.

«Я также полагал, на основе всего того, что мы уже обнаружили, что Трамп был скомпрометирован — серьезно и множеством способов. <...> Более того, сегодня я не считаю возможным хранить молчание о явной и реальной опасности, которую, как я знаю, администрация Трампа представляет для нашей национальной безопасности», — написал Стрзок.