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Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию связей с Россией

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы относительно расследования о приписываемых ему связях с Россией, а также скандала с электронной почтой его соперницы на президентских выборах 2016 года, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер сообщил на странице в Twitter.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации!» — написал Трамп.

Расследование вмешательства России в выборы в США 2016 года продлилось два года и завершилось в апреле 2019 года.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоговом докладе Мюллер отметил, что вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак.

В мае 2019 года же года он объявил о закрытии дела и уходе из Минюста США. По его итогам он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора с Россией Трампа, одержавшего победу на президентских выборах 2016 года.

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Фото:Mark Makela / Getty Images

Трамп неоднократно называл ведущееся расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. В Кремле также отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Дональд Трамп Хилари Клинтон вмешательство России в выборы
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