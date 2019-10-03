Зеленский ответил протестующим против «капитуляции» из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты в Киеве против «формулы Штайнмайера», заявил о праве граждан на то, чтобы быть с чем-то несогласными. Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на YouTube-канале.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину», — отметил глава государства.

Он призвал украинских граждан, которые остались недовольны подписанием «формулы Штайнмайера», которая устанавливает процедуру проведения выборов в Донбассе и наделения его особым статусом, «взвешенно и спокойно подойти к ситуации» и не поддаваться влиянию «некоторых лиц».

«Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина», — добавил Зеленский.